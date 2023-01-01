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Dell XPS 15 9530 (2023) против XPS 15 9510 (2021)

62 из 100
Dell XPS 15 9530 (2023)
VS
57 из 100
Dell XPS 15 9510 (2021)
Dell XPS 15 9530 (2023)
Dell XPS 15 9510 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 86 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 15 9530 (2023) и XPS 15 9510 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 15 9530 (2023)
  • На 51% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14011 vs 9267 баллов
  • Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (86 и 56 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 32-44% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 15 9530 (2023)
vs
XPS 15 9510 (2021)

Корпус

Вес 1.86 кг 1.81 кг
Размеры 344.72 x 230.14 x 18 мм 344.7 x 230 x 18 мм
Площадь 793 см2 793 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.9% ~89%
Боковые рамки 4.4 мм 4.3 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный, Серебристый
Материал Top: Алюминий
Middle: Углеродное волокно
Bottom: Алюминий
Top: Алюминий
Middle: Углеродное волокно
Bottom: Алюминий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 44.6 дБ 38.2 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No G-Sync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Датчик освещенности Да Нет
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 1650:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
XPS 15 9530 (2023)
500 нит
XPS 15 9510 (2021)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.4 В
Время полной зарядки 2:30 ч. 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 130 Вт 90 / 130 Вт
Длина кабеля 1 метр 1 метр
Вес зарядного устройства 463 грамма 473 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 6
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 45 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 6 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1343 МГц
FLOPS 3.46 терафлопс 5.5 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
XPS 15 9530 (2023)
3.46 терафлопс
XPS 15 9510 (2021) +59%
5.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281 Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков 2x2W, 2x3W 2x2W, 2x1.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 83.4 дБ 88.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.3 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 3x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 15.0 x 9.0 см 15.1 x 9.1 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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