Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 3072 x 1920 Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK - Intel Core i7 9750H Intel Core i9 9880H Intel Core i9 9980HK Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - AMD Radeon Pro 5300M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 8GB AMD Radeon Pro 5600M 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022) На 115% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15125 vs 7044 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019) Немного легче – весит на 130 граммов меньше (2.04 и 2.17 кг)

Имеет на 70% более четкий дисплей – 226 против 133 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.17 кг 2.04 кг Размеры 374.4 x 248 x 19.5 мм 357.9 x 245.9 x 16.2 мм Площадь 929 см2 880 см2 Соотношение экрана к корпусу ~90.3% ~84.3% Боковые рамки 4.1 мм 6.6 мм Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 5616 об/мин Уровень шума - 46.1 дБ

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 3072 x 1920 Диагональ 17 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 133 точек на дюйм 226 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3072 x 1920 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1650:1 1331:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 88.8% Охват DCI-P3 - 99.4% Время отклика 35 мс 43 мс Максимальная яркость XPS 17 9720 (2022) 500 нит MacBook Pro 16 (2019) 500 нит

Батарея Ёмкость 97 Вт*ч 100 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 130 Вт 96 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 359 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB AMD Radeon Pro 5300M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 8GB AMD Radeon Pro 5600M 8GB TGP 60 Вт 50 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1237 МГц 1000 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1250 МГц FLOPS 6.14 терафлопс 3.2 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1280 Блоки текстурирования (TMUs) 64 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU XPS 17 9720 (2022) +92% 6.14 терафлопс MacBook Pro 16 (2019) 3.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 2666 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC711-CG - Формат звука 2.2 4.2 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos - Да Макс. громкость - 82.3 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 4x USB 4.0 4x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 15.5 x 9.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.