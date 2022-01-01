Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Apple M1 Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB Накопитель 512GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Honor MagicBook 16 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

На 25% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9665 vs 7740 баллов

Комплектуется на 6.1 Вт*ч большей батареей (56 и 49.9 Вт*ч) Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020) Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1.29 и 1.84 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 74-101% больше FPS в играх

Имеет на 66% более четкий дисплей – 227 против 137 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (646 и 868 см 2 )

) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.84 кг 1.29 кг Размеры 368 x 236 x 18.2 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм Площадь 868 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.3% ~79.4% Боковые рамки 5.8 мм 8.8 мм Цвета Серий Серебристый, Золотистый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 - Уровень шума 47 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1600 Диагональ 16.1 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1179:1 1069:1 Цветовой охват sRGB 98.9% 99.8% Охват Adobe RGB 68.6% - Охват DCI-P3 68.4% - Время отклика 14 мс 35 мс Максимальная яркость MagicBook 16 (2022) 300 нит Macbook Air (M1, 2020) +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 49.9 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 1:46 ч. 2:23 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 200 граммов 172 грамма

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Apple M1 GPU (8-core) TGP 10-45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1278 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 448 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 28 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 32 Производительность GPU MagicBook 16 (2022) 1.108 терафлопс Macbook Air (M1, 2020) +135% 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Да Макс. громкость 80.8 дБ 79.6 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.2 см 12.1 x 8.1 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.