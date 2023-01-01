Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 (1000 nits) - 1920 x 1280 (Non-Touch) 1920 x 1280 (Touch) 3000 x 2000 Процессор - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1345U Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1365U - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1345U Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1365U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP EliteBook 630 G10 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать HP Elite Dragonfly G4 Легче – весит на 230 граммов меньше (0.99 и 1.22 кг)

Легче – весит на 230 граммов меньше (0.99 и 1.22 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 25.3 Вт*ч большей батареей (68 и 42.7 Вт*ч)

Комплектуется на 25.3 Вт*ч большей батареей (68 и 42.7 Вт*ч) На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6981 vs 6082 баллов

На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6981 vs 6082 баллов Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит Имеет на 45% более четкий дисплей – 171 против 118 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.22 кг 0.99 кг Размеры 306.9 x 208.4 x 15.9 мм 297.4 x 220.4 x 16.4 мм Площадь 640 см2 655 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~80.6% Боковые рамки 10.2 мм 3.3 мм Цвета Серебристый Серебристый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 35 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 (1000 nits) 1920 x 1280 (Non-Touch) 1920 x 1280 (Touch) 3000 x 2000 Диагональ 13.3 дюймов 13.5 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 118 точек на дюйм 171 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1280 пикселей Поддержка HDR Нет - Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Да Площадь экрана Elite Dragonfly G4 13.5″ (16:10 ratio) = 81.9 in2 EliteBook 630 G10 13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2 ~ 3% more screen space Тесты экрана Контрастность - 1278:1 Цветовой охват sRGB - 98.3% Охват Adobe RGB - 70.4% Охват DCI-P3 - 68.4% Время отклика - 40 мс Максимальная яркость EliteBook 630 G10 250 нит Elite Dragonfly G4 +60% 400 нит

Батарея Ёмкость 42.7 Вт*ч 68 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 / 100 Вт Длина кабеля 1 метр 1 метр Вес зарядного устройства 265 граммов 270 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (64 EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1400 МГц 1100 МГц FLOPS 1.43 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR5 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 512 640 Блоки текстурирования (TMUs) 32 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 20 Производительность GPU EliteBook 630 G10 +1% 1.43 терафлопс Elite Dragonfly G4 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Инфракрасный датчик Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 2560 x 1440 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Опционально Да Тачпад Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.