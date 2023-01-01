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HP EliteBook 630 G10 против Elite Dragonfly G4

47 из 100
HP EliteBook 630 G10
VS
56 из 100
HP Elite Dragonfly G4
HP EliteBook 630 G10
HP Elite Dragonfly G4
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP EliteBook 630 G10 и Elite Dragonfly G4 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP EliteBook 630 G10
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать HP Elite Dragonfly G4
  • Легче – весит на 230 граммов меньше (0.99 и 1.22 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 25.3 Вт*ч большей батареей (68 и 42.7 Вт*ч)
  • На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6981 vs 6082 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
  • Имеет на 45% более четкий дисплей – 171 против 118 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
EliteBook 630 G10
vs
Elite Dragonfly G4

Корпус

Вес 1.22 кг 0.99 кг
Размеры 306.9 x 208.4 x 15.9 мм 297.4 x 220.4 x 16.4 мм
Площадь 640 см2 655 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~80.6%
Боковые рамки 10.2 мм 3.3 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 35 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.5 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 118 точек на дюйм 171 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1280 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Да
Площадь экрана
Elite Dragonfly G4
13.5″ (16:10 ratio) = 81.9 in2
EliteBook 630 G10
13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2
~3% more screen space
Тесты экрана
Контрастность - 1278:1
Цветовой охват sRGB - 98.3%
Охват Adobe RGB - 70.4%
Охват DCI-P3 - 68.4%
Время отклика - 40 мс
Максимальная яркость
EliteBook 630 G10
250 нит
Elite Dragonfly G4 +60%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 / 100 Вт
Длина кабеля 1 метр 1 метр
Вес зарядного устройства 265 граммов 270 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 6 (2P + 4E) 10 (2P + 8E)
Потоков 8 12
L3-кэш 10 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.43 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR5
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 512 640
Блоки текстурирования (TMUs) 32 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 20
Производительность GPU
EliteBook 630 G10 +1%
1.43 терафлопс
Elite Dragonfly G4
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Инфракрасный датчик Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 2560 x 1440
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Опционально Да
Тачпад
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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