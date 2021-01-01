HP Omen 15 (2021 Intel) против Dell G15 5511
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
80
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
64
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
44
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
66
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
69
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
53
Оценка NanoReview
60
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Omen 15 (2021 Intel)
- Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
- Легче – весит на 190 граммов меньше (2.46 и 2.65 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 14.9 Вт*ч большей батареей (70.9 и 56 Вт*ч)
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
- Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (858 и 974 см2)
Причины выбрать Dell G15 5511
- На 87% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9304 vs 4965 баллов
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.46 кг
|2.65 кг
|Ширина
|357.9 мм
|357.2 мм
|Высота
|239.7 мм
|272.8 мм
|Толщина
|22.6 мм
|24.9 мм
|Площадь
|858 см2
|974 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.2%
|~68.9%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|5.9 мм
|Цвета
|Черный
|Черный, Серий, Зеленый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|800:1
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|13.2 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|-
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|150 Вт
|180 / 240 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|2.1-2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
G15 5511 +19%
1400
Geekbench 5 (многоядерный)
4020
G15 5511 +29%
5167
Cinebench R23 (одноядерный)
G15 5511 +22%
1437
Cinebench R23 (многоядерный)
4965
G15 5511 +87%
9304
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|0 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|816-1387 МГц
|712-1530 МГц
|Boost частота GPU
|1283-1703 МГц
|1057-1740 МГц
|FLOPS
|10.8 терафлопс
|6.42 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~12-14 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|2048
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|2933 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3254
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|1x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Размер
|-
|10.5 x 6.0 см
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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