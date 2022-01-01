Главная > Сравнение ноутбуков > G15 5511 или Alienware x14 – что лучше выбрать?

Dell G15 5511 против Alienware x14

56 из 100
Dell G15 5511
VS
71 из 100
Dell Alienware x14
Dell G15 5511
Dell Alienware x14
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 80.5 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell G15 5511 и Alienware x14 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell G15 5511
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell Alienware x14
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Существенно легче – весит на 860 граммов меньше (1.79 и 2.65 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 53% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14246 vs 9304 баллов
  • Комплектуется на 24.5 Вт*ч большей батареей (80.5 и 56 Вт*ч)
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (845 и 974 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
G15 5511
vs
Alienware x14

Корпус

Вес 2.65 кг 1.79 кг
Размеры 357.2 x 272.8 x 24.9 мм 321.5 x 262.7 x 14.5 мм
Площадь 974 см2 845 см2
Соотношение экрана к корпусу ~68.9% ~64%
Боковые рамки 5.9 мм 5.8 мм
Цвета Черный, Серий, Зеленый Белый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1 1736:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 87.6%
Охват DCI-P3 - 99.6%
Время отклика 35 мс 7 мс
Максимальная яркость
G15 5511
250 нит
Alienware x14 +60%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 13.2 В 11.4 В
Время полной зарядки - 2:10 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 180 / 240 Вт 130 Вт
Вес зарядного устройства - 486 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1-2.6 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 12
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
G15 5511
1400
Alienware x14 +20%
1677
Geekbench 5 (многоядерный)
G15 5511
5965
Alienware x14 +72%
10255
Cinebench R23 (одноядерный)
G15 5511
1437
Alienware x14 +15%
1649
Cinebench R23 (многоядерный)
G15 5511
9304
Alienware x14 +53%
14246

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт -
Nvidia Optimus Да Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1530 МГц -
Boost частота GPU 1740 МГц -
FLOPS 7.12 терафлопс 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40
Производительность GPU
G15 5511 +11%
7.12 терафлопс
Alienware x14
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 5200 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 -
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 79.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.2 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см 10.8 x 5.5 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. G15 5511 и Alienware m15 R5 (Ryzen Edition)
2. G15 5511 и Legion 5 15" (2021, AMD)
3. G15 5511 и G5 15 5510
4. G15 5511 и G15 5515 (Ryzen Edition)
5. G15 5511 и Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
6. Alienware x14 и Blade 14 (2021)
7. Alienware x14 и Blade 14 (2022)
8. Alienware x14 и Stealth GS66 (2022)
9. Alienware x14 и Crosshair 15
10. Alienware x14 и Alienware x15 R2

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Alienware x14 и G15 5511 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры