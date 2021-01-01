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Dell G15 5511

Dell G15 5511
  • Дата выхода: Май 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~68.9%
  • Размеры: 357.2 x 272.8 x 24.9 мм
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Экран:
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Обзор

Оценка основных показателей G15 5511 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
85
Производительность в играх
66
Экран
44
Автономность
66
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
53
Оценка NanoReview
62

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell G15 5511

Корпус

Вес 2.65 кг
Ширина 357.2 мм
Высота 272.8 мм
Толщина 24.9 мм
Площадь 974 см2
Соотношение экрана к корпусу ~68.9%
Боковые рамки 5.9 мм
Цвета Черный, Серий, Зеленый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 13.2 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 180 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1-2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1471
Geekbench 5 (многоядерный)
7163
Cinebench R23 (одноядерный)
1394
Cinebench R23 (многоядерный)
8990

Видеокарта

Модель GPU
TGP 0 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 712-1530 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell G15 5511 или G5 15 5510
2. Dell G15 5511 или G15 5510
3. Dell G15 5511 или 5515 (Ryzen Edition)

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