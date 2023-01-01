HP Omen 16 (2023) против Acer Nitro V 15 (ANV15-51)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Omen 16 (2023)
- Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (83 и 56 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Acer Nitro V 15 (ANV15-51)
- Легче – весит на 340 граммов меньше (2.1 и 2.44 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх
- Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (869 и 957 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.44 кг
|2.1 кг
|Размеры
|369 x 259.4 x 23.5 мм
|362.3 x 239.8 x 23.5 мм
|Площадь
|957 см2
|869 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74.7%
|~77.2%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|8.5 мм
|Цвета
|Серебристый
|Черный
|Материал
|Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Пластик
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Скорость куллера
|5000 об/мин
|-
|Уровень шума
|58.3 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|16.1 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|137 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|Adaptive Sync
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
Площадь экрана
Omen 16 (2023)
16.1″ (16:9 ratio) = 110.8 in2
Nitro V 15 (ANV15-51)
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
~6% more screen space
|Контрастность
|1000:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.6%
|-
|Охват Adobe RGB
|72.3%
|-
|Охват DCI-P3
|72.1%
|-
|Время отклика
|7 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|230 / 280 Вт
|135 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|-
|Вес зарядного устройства
|630 / 863 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|8 (4P + 4E)
|8 (4P + 4E)
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (48EU)
|Intel UHD Graphics (48EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
2315
2341
Geekbench 6 (многоядерный)
9405
Cinebench R23 (одноядерный)
1726
Cinebench R23 (многоядерный)
Omen 16 (2023) +1%
12988
12811
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|75 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|4 нм
|Частота GPU
|1530 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1740 МГц
|-
|FLOPS
|7.12 терафлопс
|7.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|96 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|5600 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC245
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|~83.6 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.3
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Опционально
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|12.5 x 8.0 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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