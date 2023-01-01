Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1366 x 768 1920 x 1080 (250 nits, Non-Touch) 1920 x 1080 (250 nits, Touch) 1920 x 1080 (400 nits) 2560 x 1440 Батарея 51 Вт*ч - 42 Вт*ч 51 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U - Intel Processor U300 Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1345U Intel Core i7 1360P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ProBook 450 G9 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 44% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5949 vs 4142 баллов

На 44% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5949 vs 4142 баллов Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (51 и 42 Вт*ч)

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (51 и 42 Вт*ч) Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать HP ProBook 450 G10 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.74 кг 1.79 кг Размеры 359.4 x 233.9 x 19.9 мм 359.4 x 233.9 x 19.9 мм Площадь 841 см2 841 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~79.8% Боковые рамки 7 мм 7 мм Цвета Серебристый Серебристый Материал Top: Алюминий

Middle: Алюминий

Bottom: Пластик

Top: Алюминий

Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 27.7 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1366 x 768 1920 x 1080 (250 nits, Non-Touch) 1920 x 1080 (250 nits, Touch) 1920 x 1080 (400 nits) 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 1376:1 - Цветовой охват sRGB 63.9% - Охват Adobe RGB 44.2% - Охват DCI-P3 42.7% - Время отклика 24 мс - Максимальная яркость ProBook 450 G9 250 нит ProBook 450 G10 250 нит

Батарея Ёмкость 51 Вт*ч 42 Вт*ч 51 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 / 65 Вт Длина кабеля 1 метр 1 метр Вес зарядного устройства 278 граммов 265 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX570 2GB undefined Тип графики Дискретная - Техпроцесс 8 нм - Частота GPU 1087 МГц - Boost частота GPU 1155 МГц - FLOPS 4.8 терафлопс - Объем видеопамяти 2 ГБ - Тип памяти GDDR6 - Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с - Шейдерные блоки 2048 - Блоки текстурирования (TMUs) 64 - Блоки операций растеризации (ROPs) 40 - Производительность GPU ProBook 450 G9 4.8 терафлопс ProBook 450 G10 н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 84 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Инфракрасный датчик Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 2560 x 1440 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да - Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 11.5 x 7.0 см - Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.