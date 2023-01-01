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HP ProBook 450 G10

HP ProBook 450 G10
  • Дата выхода: Май 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.8%
  • Размеры: 359.4 x 233.9 x 19.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Батарея:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ProBook 450 G10 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
54
Производительность в играх
61
Экран
25
Автономность
59
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
76
Оценка NanoReview
53

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP ProBook 450 G10

Корпус

Вес 1.79 кг
Размеры 359.4 x 233.9 x 19.9 мм
Площадь 841 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8%
Боковые рамки 7 мм
Цвета Серебристый
Материал Top: Алюминий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Датчик освещенности Нет
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 45 / 65 Вт
Длина кабеля 1 метр
Вес зарядного устройства 265 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 5 (1P + 4E)
Потоков 6
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48 EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1598
Geekbench 5 (многоядерный)
4901
Cinebench R23 (одноядерный)
1573
Cinebench R23 (многоядерный)
4142
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Видеокарта

Модель GPU

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Инфракрасный датчик Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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