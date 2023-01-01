Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (250 nits, Non-Touch) 1920 x 1080 (250 nits, Touch) 1920 x 1080 (400 nits) 2560 x 1440 - 1920 x 1080 (250 nits, Non-Touch) 1920 x 1080 (250 nits, Touch) 1920 x 1080 (400 nits) 1920 x 1080 (1000 nits) Батарея - 42 Вт*ч 51 Вт*ч 51.3 Вт*ч Процессор - Intel Processor U300 Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1345U Intel Core i7 1360P - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1345U Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP EliteBook 650 G10 На 51% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6273 vs 4142 баллов

На 51% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6273 vs 4142 баллов Комплектуется на 9.3 Вт*ч большей батареей (51.3 и 42 Вт*ч)

Комплектуется на 9.3 Вт*ч большей батареей (51.3 и 42 Вт*ч) Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.79 кг 1.78 кг Размеры 359.4 x 233.9 x 19.9 мм 359.15 x 233.68 x 19.81 мм Площадь 841 см2 839 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~80% Боковые рамки 7 мм 6.9 мм Цвета Серебристый Серебристый Материал Top: Алюминий

- Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (250 nits, Non-Touch) 1920 x 1080 (250 nits, Touch) 1920 x 1080 (400 nits) 2560 x 1440 1920 x 1080 (250 nits, Non-Touch) 1920 x 1080 (250 nits, Touch) 1920 x 1080 (400 nits) 1920 x 1080 (1000 nits) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Максимальная яркость ProBook 450 G10 250 нит EliteBook 650 G10 250 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 51 Вт*ч 51.3 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт Длина кабеля 1 метр 1 метр Вес зарядного устройства 265 граммов 311 граммов

Видеокарта Модель GPU undefined Intel UHD Graphics (64 EU) TGP - 45 Вт Тип графики - Интегрированная Техпроцесс - 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1400 МГц FLOPS - 1.43 терафлопс Объем видеопамяти - System Shared Тип памяти - DDR4 Скорость памяти - 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки - 512 Блоки текстурирования (TMUs) - 32 Блоки операций растеризации (ROPs) - 16 Производительность GPU ProBook 450 G10 н/д EliteBook 650 G10 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Инфракрасный датчик Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 2560 x 1440 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.