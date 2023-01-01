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HP Pro x360 435 G10 против Acer Aspire 5 Spin 14

46 из 100
HP Pro x360 435 G10
VS
52 из 100
Acer Aspire 5 Spin 14
HP Pro x360 435 G10
Acer Aspire 5 Spin 14
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
1920 x 1200
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP Pro x360 435 G10 и Acer Aspire 5 Spin 14 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP Pro x360 435 G10
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.45 и 1.6 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 32% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Значительно компактнее – имеет на 35% меньшую площадь корпуса (465 и 718 см2)
Причины выбрать Acer Aspire 5 Spin 14
  • Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх
  • На 76% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7335 vs 4163 баллов
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (50 и 42 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Pro x360 435 G10
vs
Aspire 5 Spin 14

Корпус

Вес 1.45 кг 1.6 кг
Размеры 208.5 x 222.9 x 17.9 мм 318.2 x 225.6 x 17.99 мм
Площадь 465 см2 718 см2
Соотношение экрана к корпусу ~104.9% ~79.2%
Боковые рамки -42.9 мм 8.3 мм
Цвета Серебристый Серый
Материал Алюминий Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 45.4 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность - 922:1
Цветовой охват sRGB - 57.4%
Охват Adobe RGB - 39.8%
Охват DCI-P3 - 38.5%
Время отклика - 24 мс
Максимальная яркость
Pro x360 435 G10
250 нит
Aspire 5 Spin 14
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства 265 граммов 343 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.3 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 4 10 (2P + 8E)
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 10 нм
Частота GPU 1500 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.54 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR5
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 128 640
Блоки текстурирования (TMUs) 8 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 4 20
Производительность GPU
Pro x360 435 G10
0.54 терафлопс
Aspire 5 Spin 14 +161%
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 81.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Инфракрасный датчик Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка - Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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