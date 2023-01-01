Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (250 nits) 1920 x 1080 (400 nits) 1920 x 1080 (1000 nits) 1920 x 1200 Процессор - AMD Ryzen 3 7330U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U - Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Pro x360 435 G10 Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.45 и 1.6 кг)

Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.45 и 1.6 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Более тонкие рамки – на 32% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 32% выше полезная площадь экрана Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Значительно компактнее – имеет на 35% меньшую площадь корпуса (465 и 718 см2) Причины выбрать Acer Aspire 5 Spin 14 Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх На 76% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7335 vs 4163 баллов

На 76% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7335 vs 4163 баллов Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (50 и 42 Вт*ч)

Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (50 и 42 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.45 кг 1.6 кг Размеры 208.5 x 222.9 x 17.9 мм 318.2 x 225.6 x 17.99 мм Площадь 465 см2 718 см2 Соотношение экрана к корпусу ~104.9% ~79.2% Боковые рамки -42.9 мм 8.3 мм Цвета Серебристый Серый Материал Алюминий Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 45.4 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (250 nits) 1920 x 1080 (400 nits) 1920 x 1080 (1000 nits) 1920 x 1200 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность - 922:1 Цветовой охват sRGB - 57.4% Охват Adobe RGB - 39.8% Охват DCI-P3 - 38.5% Время отклика - 24 мс Максимальная яркость Pro x360 435 G10 250 нит Aspire 5 Spin 14 250 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 50 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства 265 граммов 343 грамма

Видеокарта Модель GPU Radeon Graphics (Ryzen 7000) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 10 нм Частота GPU 1500 МГц 300 МГц Boost частота GPU 2200 МГц 1100 МГц FLOPS 0.54 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR5 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 128 640 Блоки текстурирования (TMUs) 8 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 4 20 Производительность GPU Pro x360 435 G10 0.54 терафлопс Aspire 5 Spin 14 +161% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 81.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Инфракрасный датчик Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка - Да Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.