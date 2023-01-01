Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (250 nits) 1920 x 1080 (400 nits) 1920 x 1080 (1000 nits) 2560 x 1600 Процессор - AMD Ryzen 3 7330U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1345U Intel Core i7 1365U Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP Pro x360 435 G10 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 23% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 23% выше полезная площадь экрана Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (465 и 668 см2) Причины выбрать Dell Latitude 9440 Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх На 71% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7116 vs 4163 баллов

На 71% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7116 vs 4163 баллов Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (60 и 42 Вт*ч)

Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (60 и 42 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит Имеет на 30% более четкий дисплей – 216 против 166 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.45 кг 1.53 кг Размеры 208.5 x 222.9 x 17.9 мм 310.5 x 215 x 14.92-16.28 мм Площадь 465 см2 668 см2 Соотношение экрана к корпусу ~104.9% ~85.1% Боковые рамки -42.9 мм 4.5 мм Цвета Серебристый Серый Материал Алюминий Top: Алюминий

Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 (250 nits) 1920 x 1080 (400 nits) 1920 x 1080 (1000 nits) 2560 x 1600 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 216 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Нет Да Тесты экрана Контрастность - 1000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Максимальная яркость Pro x360 435 G10 250 нит Latitude 9440 +100% 500 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 60 Вт*ч Напряжение - 11.55 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 45 / 65 Вт 60 / 65 Вт Длина кабеля 1 метр 1 метр Вес зарядного устройства 265 граммов 220 / 287 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon Graphics (Ryzen 7000) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 10 нм Частота GPU 1500 МГц 300 МГц Boost частота GPU 2200 МГц 1100 МГц FLOPS 0.54 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR5X Скорость памяти 3.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 128 640 Блоки текстурирования (TMUs) 8 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 4 20 Производительность GPU Pro x360 435 G10 0.54 терафлопс Latitude 9440 +161% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ACL711-VD Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 4x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Инфракрасный датчик Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка - Да Тачпад Размер - 13.0 x 7.2 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.