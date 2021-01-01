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HP ProBook x360 435 G8

HP ProBook x360 435 G8
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~70.8%
  • Размеры: 309 x 223 x 18 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей ProBook x360 435 G8 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
60
Производительность в играх
50
Экран
52
Автономность
58
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
88
Оценка NanoReview
58

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP ProBook x360 435 G8

Корпус

Вес 1.45 кг
Размеры 309 x 223 x 18 мм
Площадь 689 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.8%
Боковые рамки 7.3 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 38.7 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1322:1
Цветовой охват sRGB 59.9%
Охват Adobe RGB 41.4%
Охват DCI-P3 40.1%
Время отклика 37 мс
Максимальная яркость
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт
Вес зарядного устройства 286 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1141
Geekbench 5 (многоядерный)
2968

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 0 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12.1

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 76.5 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. XPS 13 9310 против ProBook x360 435 G8
2. Latitude 7320 против ProBook x360 435 G8
3. XPS 13 9305 против ProBook x360 435 G8
4. EliteBook x360 1030 G8 против ProBook x360 435 G8
5. Macbook Air (M1, 2020) против ProBook x360 435 G8
6. MacBook Pro 13 (M1, 2020) против ProBook x360 435 G8

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