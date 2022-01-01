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Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD) против HP Pavilion 15

48 из 100
Lenovo IdeaPad 3 (15
VS
43 из 100
HP Pavilion 15
Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD)
HP Pavilion 15
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Экран 1920 x 1080
Батарея 41 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD) и HP Pavilion 15 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD)
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 3 (15", AMD)
vs
Pavilion 15

Корпус

Вес 1.7 кг 1.75 кг
Размеры 359.2 x 236.5 x 19.9 мм 360.1 x 233.9 x 17.8 мм
Площадь 850 см2 842 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~79.7%
Боковые рамки 6.9 мм 7.4 мм
Цвета Серий, Синий, Желтый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 175° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 44 дБ 42 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1402:1 -
Цветовой охват sRGB 57.7% -
Охват Adobe RGB 41.2% -
Охват DCI-P3 40% -
Время отклика 26 мс -
Максимальная яркость
IdeaPad 3 (15", AMD) +20%
300 нит
Pavilion 15
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.34 В
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 200 граммов 304 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 3.8 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 4 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 0 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц -
FLOPS - 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 896
Блоки текстурирования (TMUs) 24 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 32
Производительность GPU
IdeaPad 3 (15", AMD)
н/д
Pavilion 15
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 76.4 дБ 81.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см 11.5 x 7.4 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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Всего проголосовало: 7

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