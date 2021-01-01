Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
- Дата выхода: Январь 2020 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~70.3%
- Размеры: 327.1 x 235 x 17.7 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Обзор
Производительность системы
23
Производительность в играх
12
Экран
17
Автономность
57
Коммуникации
23
Корпус и дизайн
90
Оценка NanoReview
30
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
Корпус
|Вес
|1.4 кг
|Размеры
|327.1 x 235 x 17.7 мм
|Площадь
|769 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~70.3%
|Боковые рамки
|8.6 мм
|Цвета
|Серий, Синий, Оранжевый
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|Тип охлаждения
|Пассивное
|Испарительная камера
|Нет
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|112 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|1456:1
|Цветовой охват sRGB
|62.8%
|Охват Adobe RGB
|43.5%
|Охват DCI-P3
|42%
|Время отклика
|32 мс
Максимальная яркость
220 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|Вес зарядного устройства
|171 грамм
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.1 ГГц
|Ядер
|2
|Потоков
|2
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 600
|Техпроцесс
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
466
Geekbench 5 (многоядерный)
886
Cinebench R23 (одноядерный)
454
Cinebench R23 (многоядерный)
776
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|5 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|14 нм
|Частота GPU
|200 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|FLOPS
|0.14 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|Скорость памяти
|2.4 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|96
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
0.14 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|Частота
|2400 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|Custom
|Тип
|eMMC
|Каналы
|1x64 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x1.5W
|Dolby Atmos
|Да
|Макс. громкость
|70.1 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|Bluetooth
|v4.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|640 x 480
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|Нет
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Нет
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да