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Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)

Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
  • Дата выхода: Январь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~70.3%
  • Размеры: 327.1 x 235 x 17.7 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей IdeaPad 1 14” (Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
23
Производительность в играх
12
Экран
17
Автономность
57
Коммуникации
23
Корпус и дизайн
90
Оценка NanoReview
30

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)

Корпус

Вес 1.4 кг
Размеры 327.1 x 235 x 17.7 мм
Площадь 769 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.3%
Боковые рамки 8.6 мм
Цвета Серий, Синий, Оранжевый
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное
Испарительная камера Нет

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1456:1
Цветовой охват sRGB 62.8%
Охват Adobe RGB 43.5%
Охват DCI-P3 42%
Время отклика 32 мс
Максимальная яркость
220 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 45 Вт
Вес зарядного устройства 171 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 2
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600
Техпроцесс 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
466
Geekbench 5 (многоядерный)
886
Cinebench R23 (одноядерный)
454
Cinebench R23 (многоядерный)
776

Видеокарта

Модель GPU
TGP 5 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 14 нм
Частота GPU 200 МГц
Boost частота GPU 750 МГц
FLOPS 0.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 2.4 Гбит/с
Шейдерных блоков 96
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
0.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 2400 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom
Тип eMMC
Каналы 1x64 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 70.1 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5
Bluetooth v4.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 640 x 480
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C Нет
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Нет
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. IdeaPad 1 14” (Intel) и ENVY x360 13 (2021)
2. IdeaPad 1 14” (Intel) и IdeaPad 3i Gen 6 (14")
3. IdeaPad 1 14” (Intel) и Swift 1 (SF114-34)
4. IdeaPad 1 14” (Intel) и Aspire 3 (A315-58)
5. IdeaPad 1 14” (Intel) и Aspire 1 (A115-32)

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