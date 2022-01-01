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Lenovo IdeaPad Flex 5i (14” Intel) против HP Pavilion x360 2-in-1 (14")

47 из 100
Lenovo IdeaPad Flex 5i (14” Intel)
VS
49 из 100
HP Pavilion x360 2-in-1 (14
Lenovo IdeaPad Flex 5i (14” Intel)
HP Pavilion x360 2-in-1 (14")
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i5 1235U
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Flex 5i (14” Intel) и HP Pavilion x360 2-in-1 (14") от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5i (14” Intel)
  • Комплектуется на 9.5 Вт*ч большей батареей (52.5 и 43 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать HP Pavilion x360 2-in-1 (14")
  • На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6559 vs 5446 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Flex 5i (14” Intel)
vs
Pavilion x360 2-in-1 (14")

Корпус

Вес 1.6 кг 1.56 кг
Размеры 313.1 x 224.9 x 17.4-18.9 мм 322 x 209 x 19.9 мм
Площадь 704 см2 673 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.7% ~80.3%
Боковые рамки 5.8 мм 6.1 мм
Цвета Серий, Синий Серебристый
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 42.2 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый -
Тесты экрана
Контрастность 1100:1 -
Цветовой охват sRGB 63.6% -
Охват Adobe RGB 44.1% -
Охват DCI-P3 42.6% -
Время отклика 25 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 350 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 10
Потоков 8 12
L3-кэш 10 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.43 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 512 640
Блоки текстурирования (TMUs) 32 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 20
Производительность GPU
IdeaPad Flex 5i (14” Intel) +1%
1.43 терафлопс
Pavilion x360 2-in-1 (14")
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки - 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 79.3 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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