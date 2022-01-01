Главная > Сравнение ноутбуков > IdeaPad Flex 5i (14” Intel): характеристики и тесты

Lenovo IdeaPad Flex 5i (14” Intel)

Lenovo IdeaPad Flex 5i (14” Intel)
  • Дата выхода: Февраль 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.7%
  • Размеры: 313.1 x 224.9 x 17.4-18.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей IdeaPad Flex 5i (14” Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
45
Производительность в играх
26
Экран
39
Автономность
62
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
84
Оценка NanoReview
47

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo IdeaPad Flex 5i (14” Intel)

Корпус

Вес 1.6 кг
Размеры 313.1 x 224.9 x 17.4-18.9 мм
Площадь 704 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.7%
Боковые рамки 5.8 мм
Цвета Серий, Синий
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 42.2 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1100:1
Цветовой охват sRGB 63.6%
Охват Adobe RGB 44.1%
Охват DCI-P3 42.6%
Время отклика 25 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 350 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 6
Потоков 8
L3-кэш 10 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1532
Geekbench 5 (многоядерный)
4575
Cinebench R23 (многоядерный)
5392

Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц
FLOPS 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 512
Блоки текстурирования (TMUs) 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 16
Производительность GPU
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 79.3 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Macbook Air (M1, 2020) vs IdeaPad Flex 5i (14” Intel)
2. IdeaPad Flex 5 14” (Intel) vs IdeaPad Flex 5i (14” Intel)
3. MacBook Air (M2, 2022) vs IdeaPad Flex 5i (14” Intel)
4. Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) vs IdeaPad Flex 5i (14” Intel)
5. Pavilion x360 2-in-1 (14") vs IdeaPad Flex 5i (14” Intel)
6. Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) vs IdeaPad Flex 5i (14” Intel)
7. ENVY x360 13 (2022) vs IdeaPad Flex 5i (14” Intel)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры