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Lenovo ThinkPad P1 Gen 6 против Dell Precision 7680

61 из 100
Lenovo ThinkPad P1 Gen 6
VS
62 из 100
Dell Precision 7680
Lenovo ThinkPad P1 Gen 6
Dell Precision 7680
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 90 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad P1 Gen 6 и Dell Precision 7680 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad P1 Gen 6
  • Существенно легче – весит на 890 граммов меньше (1.78 и 2.67 кг)
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (90 и 83 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Dell Precision 7680
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 21346 vs 16700 баллов
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad P1 Gen 6
vs
Precision 7680

Корпус

Вес 1.78 кг 2.67 кг
Размеры 359.5 x 253.8 x 17.3 мм 356 x 258.34 x 25.05-27.45 мм
Площадь 912 см2 920 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.4% ~80.7%
Боковые рамки 7.4 мм 5.7 мм
Цвета Черный Серый
Материал Top: Углеродное волокно
Middle: Алюминий
Bottom: Алюминий
Top: Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности - Да
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1300:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
ThinkPad P1 Gen 6
300 нит
Precision 7680 +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.55 В
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 170 / 230 Вт 180 / 240 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства - 480 / 670 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.8 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 14 (6P + 8E)
Потоков 20 20
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35 Вт -
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 630 МГц 630 МГц
Boost частота GPU 1140 МГц 1140 МГц
FLOPS 4.92 терафлопс 4.92 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~11 Гбит/с ~11 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
ThinkPad P1 Gen 6
4.92 терафлопс
Precision 7680
4.92 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x16 ГБ
Частота 5600 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 96 ГБ 128 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 3
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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