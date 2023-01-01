Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея 90 Вт*ч - 83 Вт*ч 93 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i7 13800H Intel Core i9 13900H - Intel Core i5 13600HX Intel Core i7 13850HX Intel Core i9 13950HX Графика - RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A5000 Mobile 16GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A5000 Mobile 16GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB 96GB - 16GB 32GB 64GB 128GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 12288GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad P1 Gen 6 Существенно легче – весит на 890 граммов меньше (1.78 и 2.67 кг)

Существенно легче – весит на 890 граммов меньше (1.78 и 2.67 кг) Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (90 и 83 Вт*ч)

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (90 и 83 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Dell Precision 7680 Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 21346 vs 16700 баллов

На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 21346 vs 16700 баллов На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 2.67 кг Размеры 359.5 x 253.8 x 17.3 мм 356 x 258.34 x 25.05-27.45 мм Площадь 912 см2 920 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.4% ~80.7% Боковые рамки 7.4 мм 5.7 мм Цвета Черный Серый Материал Top: Углеродное волокно

Middle: Алюминий

Bottom: Алюминий

Top: Алюминий

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности - Да Тесты экрана Контрастность 1200:1 1300:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость ThinkPad P1 Gen 6 300 нит Precision 7680 +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 83 Вт*ч 93 Вт*ч Напряжение - 11.55 В Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 170 / 230 Вт 180 / 240 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства - 480 / 670 граммов

Видеокарта Модель GPU RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A5000 Mobile 16GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A5000 Mobile 16GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 35 Вт - Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 630 МГц 630 МГц Boost частота GPU 1140 МГц 1140 МГц FLOPS 4.92 терафлопс 4.92 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~11 Гбит/с ~11 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU ThinkPad P1 Gen 6 4.92 терафлопс Precision 7680 4.92 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 96GB 16GB 32GB 64GB 128GB Планки 2x8 ГБ 1x16 ГБ Частота 5600 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 96 ГБ 128 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 12288GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 3 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3281 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 11.5 x 6.7 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.