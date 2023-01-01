Lenovo ThinkPad P1 Gen 6
- Дата выхода: Май 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~81.4%
- Размеры: 359.5 x 253.8 x 17.3 мм
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Обзор
Производительность системы
81
Производительность в играх
59
Экран
35
Автономность
66
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
81
Оценка NanoReview
61
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad P1 Gen 6
Корпус
|Вес
|1.78 кг
|Размеры
|359.5 x 253.8 x 17.3 мм
|Площадь
|912 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.4%
|Боковые рамки
|7.4 мм
|Цвета
|Черный
|Материал
|Top: Углеродное волокно
Middle: Алюминий
Bottom: Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|1200:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|170 / 230 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|Потоков
|20
|L3-кэш
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1897
Geekbench 5 (многоядерный)
13604
Cinebench R23 (одноядерный)
1888
Cinebench R23 (многоядерный)
16700
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|35 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|630 МГц
|Boost частота GPU
|1140 МГц
|FLOPS
|4.92 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|~11 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
Производительность GPU
4.92 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|5600 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|96 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Инфракрасный датчик
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|2560 x 1440
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|Размер
|11.5 x 6.7 см
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да