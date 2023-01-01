Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 (IPS) 3840 x 2400 (OLED) - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 2880 x 1800 Батарея 94 Вт*ч - 39.3 Вт*ч 52.5 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 13600HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i7 13850HX Intel Core i9 13950HX Intel Core i9 13980HX - Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1370P Графика - RTX A1000 Mobile 4GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 12GB RTX A4500 Mobile 16GB RTX A5500 Mobile 16GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB 128GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad P16 Видеокарта показывает в среднем на 137-187% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 137-187% больше FPS в играх Комплектуется на 54.7 Вт*ч большей батареей (94 и 39.3 Вт*ч)

Комплектуется на 54.7 Вт*ч большей батареей (94 и 39.3 Вт*ч) На 105% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 21508 vs 10489 баллов

На 105% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 21508 vs 10489 баллов Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 128 ГБ) и SSD Причины выбрать Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 Существенно легче – весит на 1600 граммов меньше (1.35 и 2.95 кг)

Существенно легче – весит на 1600 граммов меньше (1.35 и 2.95 кг) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (722 и 968 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (722 и 968 см ) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.95 кг 1.35 кг Размеры 363.98 x 265.94 x 30.23 мм 317.7 x 227.36 x 17.95 мм Площадь 968 см2 722 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~78.7% Боковые рамки 9.7 мм 8.1 мм Цвета Черный, Серый Черный, Серый Материал Top: Алюминий

Middle: Алюминий

Bottom: Пластик

Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 (IPS) 3840 x 2400 (OLED) 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 2880 x 1800 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана ThinkPad P16 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 ThinkPad P14s Gen 4 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 ~ 30% more screen space Тесты экрана Контрастность 1200:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость ThinkPad P16 300 нит ThinkPad P14s Gen 4 +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 94 Вт*ч 39.3 Вт*ч 52.5 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 170 / 230 Вт 65 / 100 Вт Вес зарядного устройства - 300 граммов

Видеокарта Модель GPU RTX A1000 Mobile 4GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 12GB RTX A4500 Mobile 16GB RTX A5500 Mobile 16GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 60 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 630 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1140 МГц 1100 МГц FLOPS 4.92 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5X Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~11 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 640 Блоки текстурирования (TMUs) 64 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20 Производительность GPU ThinkPad P16 +249% 4.92 терафлопс ThinkPad P14s Gen 4 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 128GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5X Возможность замены Да Нет Всего слотов 4 - Макс. количество памяти 128 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Инфракрасный датчик Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер 11.5 x 6.76 см 11.5 x 6.1 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.