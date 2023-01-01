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Lenovo ThinkPad P16 против P14s Gen 4

60 из 100
Lenovo ThinkPad P16
VS
54 из 100
Lenovo ThinkPad P14s Gen 4
Lenovo ThinkPad P16
Lenovo ThinkPad P14s Gen 4
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Экран
Батарея 94 Вт*ч
Процессор
Графика
Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad P16 и P14s Gen 4 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad P16
  • Видеокарта показывает в среднем на 137-187% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 54.7 Вт*ч большей батареей (94 и 39.3 Вт*ч)
  • На 105% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 21508 vs 10489 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 128 ГБ) и SSD
Причины выбрать Lenovo ThinkPad P14s Gen 4
  • Существенно легче – весит на 1600 граммов меньше (1.35 и 2.95 кг)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (722 и 968 см2)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad P16
vs
ThinkPad P14s Gen 4

Корпус

Вес 2.95 кг 1.35 кг
Размеры 363.98 x 265.94 x 30.23 мм 317.7 x 227.36 x 17.95 мм
Площадь 968 см2 722 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~78.7%
Боковые рамки 9.7 мм 8.1 мм
Цвета Черный, Серый Черный, Серый
Материал Top: Алюминий
Middle: Алюминий
Bottom: Пластик
Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Площадь экрана
ThinkPad P16
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
ThinkPad P14s Gen 4
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
~30% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость
ThinkPad P16
300 нит
ThinkPad P14s Gen 4 +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 170 / 230 Вт 65 / 100 Вт
Вес зарядного устройства - 300 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 1.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
ThinkPad P16 +105%
21508
ThinkPad P14s Gen 4
10489
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 630 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1140 МГц 1100 МГц
FLOPS 4.92 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~11 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 640
Блоки текстурирования (TMUs) 64 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20
Производительность GPU
ThinkPad P16 +249%
4.92 терафлопс
ThinkPad P14s Gen 4
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 4 -
Макс. количество памяти 128 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Инфракрасный датчик Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 6.76 см 11.5 x 6.1 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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