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Lenovo ThinkPad P16

Lenovo ThinkPad P16
  • Дата выхода: Февраль 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~76.7%
  • Размеры: 363.98 x 265.94 x 30.23 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ThinkPad P16 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
89
Производительность в играх
59
Экран
35
Автономность
66
Коммуникации
91
Корпус и дизайн
39
Оценка NanoReview
60

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad P16

Корпус

Вес 2.95 кг
Размеры 363.98 x 265.94 x 30.23 мм
Площадь 968 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7%
Боковые рамки 9.7 мм
Цвета Черный, Серый
Материал Top: Алюминий
Middle: Алюминий
Bottom: Пластик
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Датчик освещенности Нет
Тесты экрана
Контрастность 1200:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 170 / 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E)
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1950
Geekbench 5 (многоядерный)
14699
Cinebench R23 (одноядерный)
2009
Cinebench R23 (многоядерный)
21508
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 630 МГц
Boost частота GPU 1140 МГц
FLOPS 4.92 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~11 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
4.92 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 4
Макс. количество памяти 128 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да
Инфракрасный датчик Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 6.76 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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