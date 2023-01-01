Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Non-Touch) 3840 x 2400 - 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 (IPS) 3840 x 2400 (OLED) Батарея - 52.5 Вт*ч 86 Вт*ч 94 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1345U Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P - Intel Core i5 13600HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i7 13850HX Intel Core i9 13950HX Intel Core i9 13980HX Графика GeForce MX550 4GB - RTX A1000 Mobile 4GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 12GB RTX A4500 Mobile 16GB RTX A5500 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB 128GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 Существенно легче – весит на 1210 граммов меньше (1.74 и 2.95 кг)

Существенно легче – весит на 1210 граммов меньше (1.74 и 2.95 кг) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Lenovo ThinkPad P16 На 184% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 21508 vs 7583 баллов

На 184% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 21508 vs 7583 баллов Видеокарта показывает в среднем на 45-62% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 45-62% больше FPS в играх Комплектуется на 41.5 Вт*ч большей батареей (94 и 52.5 Вт*ч)

Комплектуется на 41.5 Вт*ч большей батареей (94 и 52.5 Вт*ч) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.74 кг 2.95 кг Размеры 361.9 x 255.5 x 20.5 мм 363.98 x 265.94 x 30.23 мм Площадь 925 см2 968 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~76.7% Боковые рамки 8.6 мм 9.7 мм Цвета Черный, Серый Черный, Серый Материал Алюминий Top: Алюминий

Middle: Алюминий

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Non-Touch) 3840 x 2400 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 (IPS) 3840 x 2400 (OLED) Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 1000:1 1200:1 Цветовой охват sRGB - 100% Максимальная яркость ThinkPad T16 Gen 2 +33% 400 нит ThinkPad P16 300 нит

Батарея Ёмкость 52.5 Вт*ч 86 Вт*ч 94 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 45 / 65 / 135 Вт 170 / 230 Вт Вес зарядного устройства 240 / 300 / 541 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 4GB RTX A1000 Mobile 4GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 12GB RTX A4500 Mobile 16GB RTX A5500 Mobile 16GB TGP - 60 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1065 МГц 630 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 1140 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 4.92 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~11 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 32 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32 Производительность GPU ThinkPad T16 Gen 2 2.703 терафлопс ThinkPad P16 +82% 4.92 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB 128GB Планки 1x16 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 4 Макс. количество памяти 32 ГБ 128 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Инфракрасный датчик Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 11.5 x 6.7 см 11.5 x 6.76 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.