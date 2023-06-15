Lenovo ThinkPad T16 против Dell Vostro 5630
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
60
61
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
46
36
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
37
25
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
61
63
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
79
69
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
78
82
Оценка NanoReview
54
48
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T16
- Легче – весит на 260 граммов меньше (1.64 и 1.9 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
- На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
Причины выбрать Dell Vostro 5630
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7362 vs 6721 баллов
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.64 кг
|1.9 кг
|Размеры
|361.9 x 255.5 x 20.5 мм
|356.78 x 251.9 x 15.67-17.95 мм
|Площадь
|925 см2
|899 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.3%
|~82.6%
|Боковые рамки
|8.6 мм
|6.1 мм
|Цвета
|Черный, Серий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|34 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1393:1
|800:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват Adobe RGB
|80.5%
|-
|Охват DCI-P3
|80.1%
|-
|Время отклика
|22 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|15 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 / 135 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|541 грамм
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|1.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|10 (2P + 8E)
|10 (2P + 8E)
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1641
1644
Geekbench 5 (многоядерный)
6430
Vostro 5630 +12%
7199
Cinebench R23 (одноядерный)
1701
1709
Cinebench R23 (многоядерный)
6721
Vostro 5630 +10%
7362
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1065 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1320 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|2.703 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|64 бит
|-
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|4.8 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|Макс. количество памяти
|48 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|Realtek ALC3254
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|75.1 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Размер
|11.5 x 67.7 см
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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