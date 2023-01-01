Dell Vostro 5630 против Inspiron 16 5630
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
61
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
36
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
25
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
63
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
69
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
82
Оценка NanoReview
48
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Vostro 5630
- На 22% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7362 vs 6035 баллов
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.9 кг
|1.85 кг
|Размеры
|356.78 x 251.9 x 15.67-17.95 мм
|356.78 x 251.7 x 15.42-18.2 мм
|Площадь
|899 см2
|898 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.6%
|~82.7%
|Боковые рамки
|6.1 мм
|6.1 мм
|Цвета
|Серий
|Серебристый, Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|-
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|800:1
|800:1
|Время отклика
|35 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|15 В
|15 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|1.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|10 (2P + 8E)
|6 (2P + 4E)
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|10 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Vostro 5630 +4%
1644
1587
Geekbench 5 (многоядерный)
Vostro 5630 +16%
7199
6194
Cinebench R23 (одноядерный)
Vostro 5630 +3%
1709
1667
Cinebench R23 (многоядерный)
Vostro 5630 +22%
7362
6035
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1400 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|1.43 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5X
|Скорость памяти
|4.8 Гбит/с
|4.8 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|512
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|16
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3254
|Realtek ALC3254
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|13.3 x 9.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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