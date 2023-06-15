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Lenovo Yoga 6 (13”, Gen 8) против IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8)

52 из 100
Lenovo Yoga 6 (13”, Gen 8)
VS
44 из 100
Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8)
Lenovo Yoga 6 (13”, Gen 8)
Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1200
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 6 (13”, Gen 8) и IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 6 (13”, Gen 8)
  • На 162% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9186 vs 3505 баллов
  • Легче – весит на 230 граммов меньше (1.37 и 1.6 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (59 и 47 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (663 и 848 см2)
  • Имеет на 21% более четкий дисплей – 170 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8)
  • Видеокарта показывает в среднем на 20-28% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 6 (13”, Gen 8)
vs
IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8)

Корпус

Вес 1.37 кг 1.6 кг
Размеры 304 x 218 x 17.46 мм 359.2 x 236 x 17.9 мм
Площадь 663 см2 848 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~79.2%
Боковые рамки 8.8 мм 6.9 мм
Цвета Зеленый Серий, Синий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 37.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1112:1 400:1
Цветовой охват sRGB 99.5% -
Охват Adobe RGB 70% -
Охват DCI-P3 69.9% -
Время отклика 11 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:05 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 300 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц -
Ядер 6 8 (0P + 8E)
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 10 нм
Частота GPU 1500 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 1400 МГц
FLOPS 0.54 терафлопс 0.74 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 128 256
Блоки текстурирования (TMUs) 8 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 4 8
Производительность GPU
Yoga 6 (13”, Gen 8)
0.54 терафлопс
IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) +37%
0.74 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x1.5W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 81.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 10.4 x 6.9 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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