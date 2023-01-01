Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U - AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 6 (13”, Gen 8) Легче – весит на 230 граммов меньше (1.37 и 1.6 кг)

Легче – весит на 230 граммов меньше (1.37 и 1.6 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (59 и 42 Вт*ч)

Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (59 и 42 Вт*ч) Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран

Сенсорный экран Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать ASUS Vivobook 14 (M1405) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.37 кг 1.6 кг Размеры 304 x 218 x 17.46 мм 317.1 x 222 x 19.9 мм Площадь 663 см2 704 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~80.7% Боковые рамки 8.8 мм 7.8 мм Цвета Зеленый Черный, Серебристый Материал Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Пластик Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 37.6 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 1920 x 1200 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 1112:1 - Цветовой охват sRGB 99.5% - Охват Adobe RGB 70% - Охват DCI-P3 69.9% - Время отклика 11 мс - Максимальная яркость Yoga 6 (13”, Gen 8) 300 нит Vivobook 14 (M1405) 300 нит

Батарея Ёмкость 59 Вт*ч 42 Вт*ч Время полной зарядки 2:05 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 300 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon Graphics (Ryzen 7000) Radeon Graphics (Ryzen 7000) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 6 нм Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц Boost частота GPU 2200 МГц 2200 МГц FLOPS 0.54 терафлопс 0.54 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 128 128 Блоки текстурирования (TMUs) 8 8 Блоки операций растеризации (ROPs) 4 4 Производительность GPU Yoga 6 (13”, Gen 8) 0.54 терафлопс Vivobook 14 (M1405) 0.54 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 81.5 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да - Длина хода клавиш 1.5 мм 1.4 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.