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Lenovo Yoga 6 (13”, Gen 8) против ASUS Vivobook 14 (M1405)

52 из 100
Lenovo Yoga 6 (13”, Gen 8)
VS
47 из 100
ASUS Vivobook 14 (M1405)
Lenovo Yoga 6 (13”, Gen 8)
ASUS Vivobook 14 (M1405)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 6 (13”, Gen 8) и ASUS Vivobook 14 (M1405) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 6 (13”, Gen 8)
  • Легче – весит на 230 граммов меньше (1.37 и 1.6 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (59 и 42 Вт*ч)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать ASUS Vivobook 14 (M1405)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 6 (13”, Gen 8)
vs
Vivobook 14 (M1405)

Корпус

Вес 1.37 кг 1.6 кг
Размеры 304 x 218 x 17.46 мм 317.1 x 222 x 19.9 мм
Площадь 663 см2 704 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~80.7%
Боковые рамки 8.8 мм 7.8 мм
Цвета Зеленый Черный, Серебристый
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Пластик
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 37.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность 1112:1 -
Цветовой охват sRGB 99.5% -
Охват Adobe RGB 70% -
Охват DCI-P3 69.9% -
Время отклика 11 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:05 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 300 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 6 нм
Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 2200 МГц
FLOPS 0.54 терафлопс 0.54 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 128 128
Блоки текстурирования (TMUs) 8 8
Блоки операций растеризации (ROPs) 4 4
Производительность GPU
Yoga 6 (13”, Gen 8)
0.54 терафлопс
Vivobook 14 (M1405)
0.54 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 81.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да -
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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