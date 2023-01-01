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Lenovo Yoga 6 (13”, Gen 8)

Lenovo Yoga 6 (13”, Gen 8)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77.4%
  • Размеры: 304 x 218 x 17.46 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Yoga 6 (13”, Gen 8) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
56
Производительность в играх
29
Экран
41
Автономность
65
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
88
Оценка NanoReview
52

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Yoga 6 (13”, Gen 8)

Корпус

Вес 1.37 кг
Размеры 304 x 218 x 17.46 мм
Площадь 663 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.4%
Боковые рамки 8.8 мм
Цвета Зеленый
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 37.6 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1112:1
Цветовой охват sRGB 99.5%
Охват Adobe RGB 70%
Охват DCI-P3 69.9%
Время отклика 11 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:05 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 45 Вт
Вес зарядного устройства 300 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1457
Geekbench 5 (многоядерный)
6435
Cinebench R23 (одноядерный)
1429
Cinebench R23 (многоядерный)
9232
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 6 нм
Частота GPU 1500 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц
FLOPS 0.54 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 128
Блоки текстурирования (TMUs) 8
Блоки операций растеризации (ROPs) 4
Производительность GPU
0.54 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 81.5 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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