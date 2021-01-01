Surface Book 3 15 или MacBook Pro 16 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i7 1065G7 - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 15 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Легче – весит на 200 граммов меньше (1.9 и 2.1 кг)

Сенсорный экран Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх

Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (100 и 82 Вт*ч)

На 150% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 400 нит

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 2.1 кг Размеры 343 x 251 x 15-23 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 861 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~86.2% Боковые рамки 13 мм 3.4 мм Цвета Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 34 дБ -

Дисплей 3240 x 2160 3456 x 2234 Диагональ 15 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 260 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 3240 x 2160 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1600:1 - Цветовой охват sRGB 93% - Охват Adobe RGB 58% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Surface Book 3 15 400 нит MacBook Pro 16 (2021) +150% 1000 нит

Батарея Ёмкость 82 Вт*ч 100 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 127 Вт 140 Вт Вес зарядного устройства 452 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1660 TI Max-Q Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP - 30 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 5 нм Частота GPU 1140 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1335 МГц 1278 МГц FLOPS 4.101 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 192 бит 256 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерных блоков 1536 2048 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU Surface Book 3 15 4.101 терафлопс MacBook Pro 16 (2021) +27% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ Частота 3733 МГц 6400 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS - Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 65.7 дБ - Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.1 Нет USB Type-C 1x USB 3.1 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.55 мм - Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.