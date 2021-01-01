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Microsoft Surface Book 3 15"

Microsoft Surface Book 3 15
  • Дата выхода: Май 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77.8%
  • Размеры: 343 x 251 x 15-23 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Surface Book 3 15" с выбранной конфигурацией
Производительность системы
68
Производительность в играх
56
Экран
69
Автономность
70
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
87
Оценка NanoReview
65

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Microsoft Surface Book 3 15"

Корпус

Вес 1.9 кг
Ширина 343 мм
Высота 251 мм
Толщина 15-23 мм
Площадь 861 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.8%
Боковые рамки 13 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 34 дБ

Дисплей

Диагональ 15 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 260 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2
Разрешение 3240 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1600:1
Цветовой охват sRGB 93%
Охват Adobe RGB 58%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 127 Вт
Вес зарядного устройства 452 грамма

Звук

Аудиочип Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS
Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 65.7 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.55 мм
Тачпад
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 3.9 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1217
Geekbench 5 (многоядерный)
3784
Cinebench R20 (одноядерный)
452
Cinebench R20 (многоядерный)
1543

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1140 МГц
Boost частота GPU 1335 МГц
FLOPS 4.101 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 1536
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Нет
Всего слотов 1
NVMe Да

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