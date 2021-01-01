Microsoft Surface Book 3 15"
- Дата выхода: Май 2020 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~77.8%
- Размеры: 343 x 251 x 15-23 мм
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Обзор
Производительность системы
68
Производительность в играх
56
Экран
69
Автономность
70
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
87
Оценка NanoReview
65
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Microsoft Surface Book 3 15"
Корпус
|Вес
|1.9 кг
|Ширина
|343 мм
|Высота
|251 мм
|Толщина
|15-23 мм
|Площадь
|861 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.8%
|Боковые рамки
|13 мм
|Цвета
|Серебристый
|Трансформер
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
|Уровень шума
|34 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|260 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|Разрешение
|3240 x 2160 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Контрастность
|1600:1
|Цветовой охват sRGB
|93%
|Охват Adobe RGB
|58%
|Время отклика
|35 мс
Максимальная яркость
400 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|127 Вт
|Вес зарядного устройства
|452 грамма
Звук
|Аудиочип
|Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Макс. громкость
|65.7 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.55 мм
|Windows Precision
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.9 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1217
Geekbench 5 (многоядерный)
3784
Cinebench R20 (одноядерный)
452
Cinebench R20 (многоядерный)
1543
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|Частота GPU
|1140 МГц
|Boost частота GPU
|1335 МГц
|FLOPS
|4.101 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|Частота памяти
|1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
|Шейдерных блоков
|1536
|Поддержка DirectX
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|3733 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Всего слотов
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да