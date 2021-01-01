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Microsoft Surface Book 3 15" против Book 3 13.5"

Microsoft Surface Book 3 15
VS
Microsoft Surface Book 3 13.5
Microsoft Surface Book 3 15"
Microsoft Surface Book 3 13.5"
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Процессор Intel Core i7 1065G7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Book 3 15" и Book 3 13.5" от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 15"
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-21% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (82 и 69 Вт*ч)
  • На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 1543 vs 1371 баллов
Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 13.5"
  • Легче – весит на 260 граммов меньше (1.64 и 1.9 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (724 и 861 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Book 3 15"
vs
Surface Book 3 13.5"

Корпус

Вес 1.9 кг 1.64 кг
Ширина 343 мм 312 мм
Высота 251 мм 232 мм
Толщина 15-23 мм 15-23 мм
Площадь 861 см2 724 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~75%
Боковые рамки 13 мм 13.3 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 34 дБ 33.6 дБ

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 13.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 260 точек на дюйм 267 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 3:2
Разрешение 3240 x 2160 пикселей 3000 x 2000 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1600:1 1600:1
Цветовой охват sRGB 93% 95%
Охват Adobe RGB 58% 61%
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 127 Вт 65 / 102 Вт
Вес зарядного устройства 452 грамма -

Звук

Аудиочип Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 65.7 дБ 61.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.55 мм 1.55 мм
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 1.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.9 ГГц 3.6 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Intel UHD Graphics G1
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 1140 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1335 МГц 1560 МГц
FLOPS 4.101 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 1536 1024
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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Отзывы

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