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Microsoft Surface Pro 9

Microsoft Surface Pro 9
  • Дата выхода: Октябрь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~83.9%
  • Размеры: 287 x 209 x 9.3 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Surface Pro 9 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
60
Производительность в играх
34
Экран
81
Автономность
57
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
100
Оценка NanoReview
61

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Microsoft Surface Pro 9

Корпус

Вес 0.87 кг
Размеры 287 x 209 x 9.3 мм
Площадь 600 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.9%
Боковые рамки 6.2 мм
Цвета Черный, Серебристый, Синий, Зеленый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 13 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 266 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2
Разрешение 2880 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1
Цветовой охват sRGB 106.1%
Охват Adobe RGB 75.1%
Максимальная яркость
450 нит

Батарея

Ёмкость
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 39 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 10
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1420
Geekbench 5 (многоядерный)
7248
Cinebench R23 (одноядерный)
1452
Cinebench R23 (многоядерный)
5893

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Microsoft Surface Pro 9 или Microsoft Surface Pro 7 Plus
2. Microsoft Surface Pro 9 или Apple Macbook Air (M1, 2020)
3. Microsoft Surface Pro 9 или Microsoft Surface Pro 8
4. Microsoft Surface Pro 9 или Apple MacBook Air (M2, 2022)
5. Microsoft Surface Pro 9 или Microsoft Surface Laptop 5 13.5

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