Microsoft Surface Pro 9
- Дата выхода: Октябрь 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~83.9%
- Размеры: 287 x 209 x 9.3 мм
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Обзор
Производительность системы
60
Производительность в играх
34
Экран
81
Автономность
57
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
100
Оценка NanoReview
61
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Microsoft Surface Pro 9
Корпус
|Вес
|0.87 кг
|Размеры
|287 x 209 x 9.3 мм
|Площадь
|600 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.9%
|Боковые рамки
|6.2 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый, Синий, Зеленый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|13 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|Плотность пикселей
|266 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|Разрешение
|2880 x 1920 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Контрастность
|1200:1
|Цветовой охват sRGB
|106.1%
|Охват Adobe RGB
|75.1%
Максимальная яркость
450 нит
Батарея
Ёмкость
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|39 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|Ядер
|10
|Потоков
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1420
Geekbench 5 (многоядерный)
7248
Cinebench R23 (одноядерный)
1452
Cinebench R23 (многоядерный)
5893
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
Производительность GPU
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да