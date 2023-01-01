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MSI Alpha 17 против Asus TUF Gaming A17 (2023)

72 из 100
MSI Alpha 17
VS
62 из 100
Asus TUF Gaming A17 (2023)
MSI Alpha 17
Asus TUF Gaming A17 (2023)
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Экран 2560 x 1440
Процессор AMD Ryzen 9 7945HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Alpha 17 и Asus TUF Gaming A17 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Alpha 17
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • На 146% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 36707 vs 14906 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 42-58% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)
  • На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 170 против 127 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus TUF Gaming A17 (2023)
  • Легче – весит на 190 граммов меньше (2.6 и 2.79 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (1040 и 1127 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alpha 17
vs
TUF Gaming A17 (2023)

Корпус

Вес 2.79 кг 2.6 кг
Размеры 397 x 283.9 x 25.9 мм 394 x 264 x 22.9-25.4 мм
Площадь 1127 см2 1040 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~79.3%
Боковые рамки 7 мм 5.5 мм
Цвета Черный Серый
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
-
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 2560 x 1440 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No G-Sync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 62.5%
Охват Adobe RGB - 47.3%
Охват DCI-P3 100% 100%
Время отклика 3 мс 7 мс
Максимальная яркость
Alpha 17 +40%
350 нит
TUF Gaming A17 (2023)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 Вт 240 / 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5.4 ГГц 4.75 ГГц
Ядер 16 8
Потоков 32 16
L3-кэш 64 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon 610M Radeon 680M
Техпроцесс 5 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Alpha 17 +101%
21128
TUF Gaming A17 (2023)
10533
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Alpha 17 +146%
36707
TUF Gaming A17 (2023)
14906
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 16.8 терафлопс 9.5 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 96 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Alpha 17 +77%
16.8 терафлопс
TUF Gaming A17 (2023)
9.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v7 v6
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер - Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм 1.7 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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