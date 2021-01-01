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MSI Alpha 17

MSI Alpha 17
  • Дата выхода: Сентябрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~76.3%
  • Размеры: 399 x 271 x 28 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Alpha 17 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
92
Производительность в играх
99
Экран
51
Автономность
74
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
47
Оценка NanoReview
73

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI Alpha 17

Корпус

Вес 2.6 кг
Ширина 399 мм
Высота 271 мм
Толщина 28 мм
Площадь 1081 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.3%
Боковые рамки 8 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 160°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 54 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1104:1
Цветовой охват sRGB 59%
Охват Adobe RGB 41%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 230 Вт
Вес зарядного устройства 911 граммов

Звук

Аудиочип Nahimic 3
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 89 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1160
Geekbench 5 (многоядерный)
7026
Cinebench R20 (одноядерный)
472
Cinebench R20 (многоядерный)
3847

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 1035 МГц
Boost частота GPU 1265 МГц
FLOPS 5.829 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 2304
Поддержка DirectX 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 0 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

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2. XPS 17 9700 vs Alpha 17
3. Blade Pro 17 (2021) vs Alpha 17
4. Alienware m17 R4 vs Alpha 17
5. G7 17 7700 vs Alpha 17
6. Creator 15 vs Alpha 17

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