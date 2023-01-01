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MSI Alpha 17 против Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023

72 из 100
MSI Alpha 17
VS
64 из 100
Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023
MSI Alpha 17
Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023
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Экран 2560 x 1440
Процессор AMD Ryzen 9 7945HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Alpha 17 и Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Alpha 17
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 81-110% больше FPS в играх
  • Легче – весит на 210 граммов меньше (2.79 и 3 кг)
  • На 79% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 36707 vs 20505 баллов
  • Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)
  • Имеет на 30% более четкий дисплей – 170 против 131 точек на дюйм (PPI)
  • На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
Причины выбрать Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alpha 17
vs
Nitro 17 (AN17-51) 2023

Корпус

Вес 2.79 кг 3 кг
Размеры 397 x 283.9 x 25.9 мм 400 x 293 x 27.9-28.9 мм
Площадь 1127 см2 1172 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~74%
Боковые рамки 7 мм 13.7 мм
Цвета Черный Черный
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Пластик
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Да
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 131 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 2560 x 1440 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Площадь экрана
Nitro 17 (AN17-51) 2023
17.3″ (16:10 ratio) = 134.5 in2
Alpha 17
17.3″ (16:9 ratio) = 127.9 in2
~5% more screen space
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 3 мс 7 мс
Максимальная яркость
Alpha 17 +17%
350 нит
Nitro 17 (AN17-51) 2023
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 240 Вт 280 Вт
Вес зарядного устройства - 820 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 3.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5.4 ГГц 5.1 ГГц
Ядер 16 8
Потоков 32 16
L3-кэш 64 МБ 32 МБ
Интегрированная графика Radeon 610M Radeon 610M
Техпроцесс 5 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт -
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 16.8 терафлопс 6.8-9.5 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 96 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Alpha 17 +147%
16.8 терафлопс
Nitro 17 (AN17-51) 2023
6.8-9.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v7 v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер - Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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