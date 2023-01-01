Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1440 - 1920 x 1200 (144Hz) 1920 x 1200 (165Hz) 2560 x 1600 Процессор AMD Ryzen 9 7945HX - AMD Ryzen 7 7745HX AMD Ryzen 9 7945HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Alpha 17 Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц Видеокарта показывает в среднем на 81-110% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 81-110% больше FPS в играх Легче – весит на 210 граммов меньше (2.79 и 3 кг)

Легче – весит на 210 граммов меньше (2.79 и 3 кг) На 79% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 36707 vs 20505 баллов

На 79% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 36707 vs 20505 баллов Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)

Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч) Имеет на 30% более четкий дисплей – 170 против 131 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 30% более четкий дисплей – 170 против 131 точек на дюйм (PPI) На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит Причины выбрать Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.79 кг 3 кг Размеры 397 x 283.9 x 25.9 мм 400 x 293 x 27.9-28.9 мм Площадь 1127 см2 1172 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~74% Боковые рамки 7 мм 13.7 мм Цвета Черный Черный Материал Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Пластик Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Да Количество куллеров 2 2

Дисплей 2560 x 1440 1920 x 1200 (144Hz) 1920 x 1200 (165Hz) 2560 x 1600 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 144 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 131 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 2560 x 1440 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана Nitro 17 (AN17-51) 2023 17.3″ (16:10 ratio) = 134.5 in2 Alpha 17 17.3″ (16:9 ratio) = 127.9 in2 ~ 5% more screen space Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 100% - Время отклика 3 мс 7 мс Максимальная яркость Alpha 17 +17% 350 нит Nitro 17 (AN17-51) 2023 300 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 240 Вт 280 Вт Вес зарядного устройства - 820 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB TGP 140 Вт - Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 16.8 терафлопс 6.8-9.5 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 96 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 96 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Alpha 17 +147% 16.8 терафлопс Nitro 17 (AN17-51) 2023 6.8-9.5 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v7 v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет - Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер - Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм - Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.