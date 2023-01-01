Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 12650H Intel Core i7 13620H Intel Core i9 13900H AMD Ryzen 9 7945HX Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Katana 17 (2023) Легче – весит на 190 граммов меньше (2.6 и 2.79 кг)

Легче – весит на 190 граммов меньше (2.6 и 2.79 кг) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Причины выбрать MSI Alpha 17 Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц Видеокарта показывает в среднем на 83-113% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 83-113% больше FPS в играх На 146% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 36707 vs 14950 баллов

На 146% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 36707 vs 14950 баллов Комплектуется на 46.4 Вт*ч большей батареей (99.9 и 53.5 Вт*ч)

Комплектуется на 46.4 Вт*ч большей батареей (99.9 и 53.5 Вт*ч) На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит

На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит Имеет на 34% более четкий дисплей – 170 против 127 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.6 кг 2.79 кг Размеры 398 x 273 x 25.2 мм 397 x 283.9 x 25.9 мм Площадь 1087 см2 1127 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.9% ~73.2% Боковые рамки 7.5 мм 7 мм Цвета Черный Черный Материал Пластик Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 59.1 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 240 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 1271:1 - Цветовой охват sRGB 61% - Охват Adobe RGB 42.2% - Охват DCI-P3 40.8% 100% Время отклика 30 мс 3 мс Максимальная яркость Katana 17 (2023) 250 нит Alpha 17 +40% 350 нит

Батарея Ёмкость 53.5 Вт*ч 99.9 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 180 / 200 / 240 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 573 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 75 Вт 140 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 4 нм Частота GPU 1403 МГц - Boost частота GPU 1635 МГц - FLOPS 6.7 терафлопс 16.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 3072 Блоки текстурирования (TMUs) 64 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Katana 17 (2023) 6.7 терафлопс Alpha 17 +151% 16.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 78.5 дБ - Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v7 Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет - Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм 1.7 мм Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.