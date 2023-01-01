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MSI Katana 17 (2023) против Alpha 17

61 из 100
MSI Katana 17 (2023)
VS
72 из 100
MSI Alpha 17
MSI Katana 17 (2023)
MSI Alpha 17
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Процессор
AMD Ryzen 9 7945HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Katana 17 (2023) и Alpha 17 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Katana 17 (2023)
  • Легче – весит на 190 граммов меньше (2.6 и 2.79 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать MSI Alpha 17
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 83-113% больше FPS в играх
  • На 146% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 36707 vs 14950 баллов
  • Комплектуется на 46.4 Вт*ч большей батареей (99.9 и 53.5 Вт*ч)
  • На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 170 против 127 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Katana 17 (2023)
vs
Alpha 17

Корпус

Вес 2.6 кг 2.79 кг
Размеры 398 x 273 x 25.2 мм 397 x 283.9 x 25.9 мм
Площадь 1087 см2 1127 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.9% ~73.2%
Боковые рамки 7.5 мм 7 мм
Цвета Черный Черный
Материал Пластик Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 59.1 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность 1271:1 -
Цветовой охват sRGB 61% -
Охват Adobe RGB 42.2% -
Охват DCI-P3 40.8% 100%
Время отклика 30 мс 3 мс
Максимальная яркость
Katana 17 (2023)
250 нит
Alpha 17 +40%
350 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 180 / 200 / 240 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства 573 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 5.4 ГГц
Ядер 10 (6P + 4E) 16
Потоков 16 32
L3-кэш 24 МБ 64 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (64EU) Radeon 610M
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Katana 17 (2023)
1884
Alpha 17 +19%
2241
Geekbench 5 (многоядерный)
Katana 17 (2023)
11888
Alpha 17 +78%
21128
Cinebench R23 (одноядерный)
Katana 17 (2023)
1884
Alpha 17 +10%
2072
Cinebench R23 (многоядерный)
Katana 17 (2023)
14950
Alpha 17 +146%
36707
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
Частота GPU 1403 МГц -
Boost частота GPU 1635 МГц -
FLOPS 6.7 терафлопс 16.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 3072
Блоки текстурирования (TMUs) 64 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
Katana 17 (2023)
6.7 терафлопс
Alpha 17 +151%
16.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 78.5 дБ -
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v7
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет -
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм 1.7 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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