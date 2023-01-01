MSI Cyborg 15
- Дата выхода: Январь 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~74.6%
- Размеры: 359.36 x 250.34 x 21.95-22.9 мм
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Обзор
Производительность системы
65
Производительность в играх
55
Экран
51
Автономность
55
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
69
Оценка NanoReview
56
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики MSI Cyborg 15
Корпус
|Вес
|1.98 кг
|Размеры
|359.36 x 250.34 x 21.95-22.9 мм
|Площадь
|900 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74.6%
|Боковые рамки
|7 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
Максимальная яркость
250 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Мощность зарядки
|120 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|Ядер
|8 (4P + 4E)
|Потоков
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (48EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1687
Geekbench 5 (многоядерный)
8781
Cinebench R23 (одноядерный)
1654
Cinebench R23 (многоядерный)
10296
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|40 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|938 МГц
|Boost частота GPU
|1223 МГц
|FLOPS
|5.01 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
Производительность GPU
5.01 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да