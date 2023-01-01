Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Intel Core i7 13800H Apple M2 Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Apple M2 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 15 (2023) Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 88% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15728 vs 8348 баллов

На 88% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15728 vs 8348 баллов Комплектуется на 21.8 Вт*ч большей батареей (80 и 58.2 Вт*ч)

Комплектуется на 21.8 Вт*ч большей батареей (80 и 58.2 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.4 и 2.01 кг)

Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.4 и 2.01 кг) На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (646 и 834 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.01 кг 1.4 кг Размеры 355 x 235 x 16.99 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 834 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~79.4% Боковые рамки 4.8 мм 8.8 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да - Жидкий металл Нет - Количество куллеров 2 1 Уровень шума 48.6 дБ 49 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 360 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000:1 1658:1 Цветовой охват sRGB 100.1% 100% Охват Adobe RGB 69% 87.9% Охват DCI-P3 70.9% 98.8% Время отклика 3 мс 35 мс Максимальная яркость Blade 15 (2023) 300 нит MacBook Pro 13 (M2, 2022) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 58.2 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 230 Вт 67 Вт Вес зарядного устройства 790 граммов 274 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Apple M2 GPU (8-core) TGP 100 Вт 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1267 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1605 МГц 1456 МГц FLOPS 12.3 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 120 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU Blade 15 (2023) +310% 12.3 терафлопс MacBook Pro 13 (M2, 2022) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x8 ГБ - Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 90.9 дБ 81.9 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.0 x 8.0 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.