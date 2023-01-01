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Razer Blade 15 (2023) против Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)

67 из 100
Razer Blade 15 (2023)
VS
57 из 100
Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
Razer Blade 15 (2023)
Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
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Экран
2560 x 1600
Процессор
Apple M2
Графика
Apple M2 GPU (8-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 15 (2023) и Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 15 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 88% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15728 vs 8348 баллов
  • Комплектуется на 21.8 Вт*ч большей батареей (80 и 58.2 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
  • Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.4 и 2.01 кг)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (646 и 834 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 15 (2023)
vs
MacBook Pro 13 (M2, 2022)

Корпус

Вес 2.01 кг 1.4 кг
Размеры 355 x 235 x 16.99 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм
Площадь 834 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~79.4%
Боковые рамки 4.8 мм 8.8 мм
Цвета Черный Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да -
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 48.6 дБ 49 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1658:1
Цветовой охват sRGB 100.1% 100%
Охват Adobe RGB 69% 87.9%
Охват DCI-P3 70.9% 98.8%
Время отклика 3 мс 35 мс
Максимальная яркость
Blade 15 (2023)
300 нит
MacBook Pro 13 (M2, 2022) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 67 Вт
Вес зарядного устройства 790 граммов 274 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц -
Ядер 14 (6P + 8E) 8 (4P + 4E)
Потоков 20 8
L3-кэш 24 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Apple M2 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Частота GPU 1267 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1605 МГц 1456 МГц
FLOPS 12.3 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 120 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
Blade 15 (2023) +310%
12.3 терафлопс
MacBook Pro 13 (M2, 2022)
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ -
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 90.9 дБ 81.9 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 13.0 x 8.0 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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