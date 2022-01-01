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Xiaomi Redmi G Pro (2022) против HP Omen 17 (2022)

63 из 100
Xiaomi Redmi G Pro (2022)
VS
68 из 100
HP Omen 17 (2022)
Xiaomi Redmi G Pro (2022)
HP Omen 17 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Xiaomi Redmi G Pro (2022) и HP Omen 17 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Xiaomi Redmi G Pro (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Немного легче – весит на 130 граммов меньше (2.66 и 2.79 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 48% более четкий дисплей – 188 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (941 и 1041 см2)
Причины выбрать HP Omen 17 (2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх
  • На 59% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17093 vs 10759 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Redmi G Pro (2022)
vs
Omen 17 (2022)

Корпус

Вес 2.66 кг 2.79 кг
Размеры 360.5 x 261 x 22.3 мм 397.2 x 262.1 x 26.9 мм
Площадь 941 см2 1041 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~79.2%
Боковые рамки 6.8 мм 7.1 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 52.2 дБ

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 188 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 892:1
Цветовой охват sRGB 100% 87.4%
Охват Adobe RGB - 61%
Охват DCI-P3 - 59%
Время отклика - 12 мс
Максимальная яркость
Redmi G Pro (2022) +67%
500 нит
Omen 17 (2022)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 330 Вт 330 / 350 Вт
Вес зарядного устройства - 1270 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 14
Потоков 12 20
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 130 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU - 1504 МГц
Boost частота GPU - 1802 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 64 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
Redmi G Pro (2022)
6.42 терафлопс
Omen 17 (2022) +115%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Нет Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 87.1 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 4x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 12.5 x 81.6 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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