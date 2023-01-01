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Acer Predator Triton 14 (PT14-51)

Acer Predator Triton 14 (PT14-51)
  • Дата выхода: Апрель 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.9%
  • Размеры: 313.5 x 227 x 18.9-19.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Predator Triton 14 (PT14-51) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
80
Производительность в играх
68
Экран
59
Автономность
62
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
80
Оценка NanoReview
67

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Predator Triton 14 (PT14-51)

Корпус

Вес 1.7 кг
Размеры 313.5 x 227 x 18.9-19.9 мм
Площадь 712 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9%
Боковые рамки 6 мм
Цвета Серебристый
Материал Top: Алюминий
Middle: Алюминий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Да
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Технология синхронизации G-Sync
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 3 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E)
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1886
Geekbench 5 (многоядерный)
13442
Cinebench R23 (одноядерный)
1850
Cinebench R23 (многоядерный)
16331
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 8.6 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
8.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 6000 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Инфракрасный датчик Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

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