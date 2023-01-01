Acer Predator Triton 14 (PT14-51)
- Дата выхода: Апрель 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~79.9%
- Размеры: 313.5 x 227 x 18.9-19.9 мм
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Обзор
Производительность системы
80
Производительность в играх
68
Экран
59
Автономность
62
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
80
Оценка NanoReview
67
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Acer Predator Triton 14 (PT14-51)
Корпус
|Вес
|1.7 кг
|Размеры
|313.5 x 227 x 18.9-19.9 мм
|Площадь
|712 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.9%
|Боковые рамки
|6 мм
|Цвета
|Серебристый
|Материал
|Top: Алюминий
Middle: Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Жидкий металл
|Да
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|Плотность пикселей
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Технология синхронизации
|G-Sync
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Охват DCI-P3
|100%
|Время отклика
|3 мс
Максимальная яркость
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|230 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|Потоков
|20
|L3-кэш
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1886
Geekbench 5 (многоядерный)
13442
Cinebench R23 (одноядерный)
1850
Cinebench R23 (многоядерный)
16331
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|105 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|FLOPS
|8.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|96 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
Производительность GPU
8.6 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|6000 МГц
|Тип
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да