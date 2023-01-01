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Acer Predator Triton 14 (PT14-51) против Helios Neo 16 (PHN16-71)

67 из 100
Acer Predator Triton 14 (PT14-51)
VS
67 из 100
Acer Predator Helios Neo 16 (PHN16-71)
Acer Predator Triton 14 (PT14-51)
Acer Predator Helios Neo 16 (PHN16-71)
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Экран
Процессор Intel Core i7 13700H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Acer Predator Triton 14 (PT14-51) и Helios Neo 16 (PHN16-71) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Predator Triton 14 (PT14-51)
  • Существенно легче – весит на 1100 граммов меньше (1.7 и 2.8 кг)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (712 и 1008 см2)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Acer Predator Helios Neo 16 (PHN16-71)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19309 vs 16331 баллов
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (90 и 76 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Predator Triton 14 (PT14-51)
vs
Predator Helios Neo 16 (PHN16-71)

Корпус

Вес 1.7 кг 2.8 кг
Размеры 313.5 x 227 x 18.9-19.9 мм 360.1 x 279.9 x 26.55-28.25 мм
Площадь 712 см2 1008 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~73.6%
Боковые рамки 6 мм 7.8 мм
Цвета Серебристый Черный, Серый
Материал Top: Алюминий
Middle: Алюминий
Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 175°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Да Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 60.6 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации G-Sync G-Sync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности - Нет
Площадь экрана
Predator Helios Neo 16 (PHN16-71)
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
Predator Triton 14 (PT14-51)
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
~30% more screen space
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 230 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства - 1042 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 14 (6P + 8E)
Потоков 20 20
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (16EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 8.6 терафлопс 9.5 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Predator Triton 14 (PT14-51)
8.6 терафлопс
Predator Helios Neo 16 (PHN16-71) +10%
9.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 6000 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 82 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.8 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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