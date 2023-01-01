Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (Mini LED) 2560 x 1600 - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Процессор Intel Core i7 13700H - Intel Core i5 13500HX Intel Core i7 13700HX Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Predator Triton 14 (PT14-51) Существенно легче – весит на 1100 граммов меньше (1.7 и 2.8 кг)

Существенно легче – весит на 1100 граммов меньше (1.7 и 2.8 кг) Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (712 и 1008 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (712 и 1008 см ) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать Acer Predator Helios Neo 16 (PHN16-71) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19309 vs 16331 баллов

На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19309 vs 16331 баллов Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (90 и 76 Вт*ч)

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (90 и 76 Вт*ч) Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 2.8 кг Размеры 313.5 x 227 x 18.9-19.9 мм 360.1 x 279.9 x 26.55-28.25 мм Площадь 712 см2 1008 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~73.6% Боковые рамки 6 мм 7.8 мм Цвета Серебристый Черный, Серый Материал Top: Алюминий

Middle: Алюминий

Пластик Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 175° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Да Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 60.6 дБ

Дисплей 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (Mini LED) 2560 x 1600 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Диагональ 14 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 165 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации G-Sync G-Sync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности - Нет Площадь экрана Predator Helios Neo 16 (PHN16-71) 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 Predator Triton 14 (PT14-51) 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 ~ 30% more screen space Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 100% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Predator Triton 14 (PT14-51) +25% 500 нит Predator Helios Neo 16 (PHN16-71) 400 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 230 Вт 330 Вт Вес зарядного устройства - 1042 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 105 Вт 140 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 8.6 терафлопс 9.5 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 96 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 80 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Predator Triton 14 (PT14-51) 8.6 терафлопс Predator Helios Neo 16 (PHN16-71) +10% 9.5 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 6000 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 82 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.8 мм Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.