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Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023) против Acer Predator Triton 14 (PT14-51)

59 из 100
Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (14
VS
61 из 100
Acer Predator Triton 14 (PT14-51)
Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023)
Acer Predator Triton 14 (PT14-51)
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Экран 2880 x 1800
Процессор
Intel Core i7 13700H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023) и Acer Predator Triton 14 (PT14-51) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Имеет на 44% более четкий дисплей – 234 против 162 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Predator Triton 14 (PT14-51)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17585 vs 12861 баллов
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 12-16% больше FPS в играх
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (712 и 816 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023)
vs
Predator Triton 14 (PT14-51)

Корпус

Вес 1.75 кг 1.7 кг
Размеры 327.49 x 249.12 x 17.9-20.79 мм 313.5 x 227 x 18.9-19.9 мм
Площадь 816 см2 712 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.7% ~79.9%
Боковые рамки 7.6 мм 6 мм
Цвета Серый Серебристый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 175°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 56 дБ

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 234 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Технология синхронизации FreeSync G-Sync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Площадь экрана
Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023)
14.5″ (16:10 ratio) = 94.5 in2
Predator Triton 14 (PT14-51)
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
~7% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Охват DCI-P3 100% 100%
Время отклика 1 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 170 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства - 730 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 4.3 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 5 ГГц
Ядер 6 14 (6P + 8E)
Потоков 12 20
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Radeon 760M Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 4 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 105 Вт
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
Частота GPU 1530 МГц -
Boost частота GPU 1740 МГц -
FLOPS 7.12 терафлопс 8.6 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 96 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023)
7.12 терафлопс
Predator Triton 14 (PT14-51) +21%
8.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц 6000 МГц
Тип LPDDR5X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - ~80 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 10.5 x 6.5 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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