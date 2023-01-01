Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023) против Acer Predator Triton 14 (PT14-51)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Имеет на 44% более четкий дисплей – 234 против 162 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Predator Triton 14 (PT14-51)
- Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17585 vs 12861 баллов
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Видеокарта показывает в среднем на 12-16% больше FPS в играх
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
- Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (712 и 816 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.75 кг
|1.7 кг
|Размеры
|327.49 x 249.12 x 17.9-20.79 мм
|313.5 x 227 x 18.9-19.9 мм
|Площадь
|816 см2
|712 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74.7%
|~79.9%
|Боковые рамки
|7.6 мм
|6 мм
|Цвета
|Серый
|Серебристый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|175°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|56 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14.5 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|234 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Технология синхронизации
|FreeSync
|G-Sync
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
Площадь экрана
Legion Slim 5 Gen 8 (14", 2023)
14.5″ (16:10 ratio) = 94.5 in2
Predator Triton 14 (PT14-51)
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
~7% more screen space
|Контрастность
|1000000:1
|-
|Охват DCI-P3
|100%
|100%
|Время отклика
|1 мс
|3 мс
Максимальная яркость
400 нит
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|170 Вт
|230 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|730 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|4.3 ГГц
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|6
|14 (6P + 8E)
|Потоков
|12
|20
|L3-кэш
|16 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon 760M
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|4 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1925
Geekbench 5 (многоядерный)
12883
Cinebench R23 (одноядерный)
1857
Cinebench R23 (многоядерный)
17585
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|105 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|4 нм
|Частота GPU
|1530 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1740 МГц
|-
|FLOPS
|7.12 терафлопс
|8.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|96 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|32
Производительность GPU
7.12 терафлопс
8.6 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|6000 МГц
|Тип
|LPDDR5X
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|~80 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Размер
|12.0 x 7.5 см
|10.5 x 6.5 см
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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