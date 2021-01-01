Acer Predator Triton 500 SE
- Дата выхода: Май 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~79.2%
- Размеры: 358.1 x 261.6 x 19.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Обзор
Производительность системы
92
Производительность в играх
83
Экран
75
Автономность
69
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
67
Оценка NanoReview
75
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Acer Predator Triton 500 SE
Корпус
|Вес
|2.44 кг
|Ширина
|358.1 мм
|Высота
|261.6 мм
|Толщина
|19.9 мм
|Площадь
|937 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.2%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|Цвета
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|3
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
Максимальная яркость
1250 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|230 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1-2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.9 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1173
Geekbench 5 (многоядерный)
6769
Cinebench R20 (одноядерный)
614
Cinebench R20 (многоядерный)
5499
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|105 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|1305 МГц
|Boost частота GPU
|1642 МГц
|FLOPS
|12.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
12.6 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да