Главная > Сравнение ноутбуков > Predator Triton 500 SE: характеристики и тесты

Acer Predator Triton 500 SE

Acer Predator Triton 500 SE
  • Дата выхода: Май 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.2%
  • Размеры: 358.1 x 261.6 x 19.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Predator Triton 500 SE с выбранной конфигурацией
Производительность системы
92
Производительность в играх
83
Экран
75
Автономность
69
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
67
Оценка NanoReview
75

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Predator Triton 500 SE

Корпус

Вес 2.44 кг
Ширина 358.1 мм
Высота 261.6 мм
Толщина 19.9 мм
Площадь 937 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.2%
Боковые рамки 6.8 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 3

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
1250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1-2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1173
Geekbench 5 (многоядерный)
6769
Cinebench R20 (одноядерный)
614
Cinebench R20 (многоядерный)
5499

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1305 МГц
Boost частота GPU 1642 МГц
FLOPS 12.6 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
12.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 1
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Acer Predator Triton 500 SE и Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
2. Acer Predator Triton 500 SE и Razer Blade 15 Base Edition (2021)
3. Acer Predator Triton 500 SE и MSI GS66 Stealth
4. Acer Predator Triton 500 SE и ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
5. Acer Predator Triton 500 SE и Acer Predator Triton 300 SE
6. Acer Predator Triton 500 SE и Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
7. Acer Predator Triton 500 SE и Dell Alienware m15 R5
8. Acer Predator Triton 500 SE и HP Omen 15 (2021)
9. Acer Predator Triton 500 SE и Dell Alienware m15 R6

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях