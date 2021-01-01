Acer Predator Triton 500 SE против Helios 300 (PH315-53)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Acer Predator Triton 500 SE
- Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
- На 159% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5554 vs 2145 баллов
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.44 кг
|2.5 кг
|Ширина
|358.1 мм
|363.4 мм
|Высота
|261.6 мм
|255 мм
|Толщина
|19.9 мм
|22.9 мм
|Площадь
|937 см2
|927 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.2%
|~72.4%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|9 мм
|Цвета
|Серий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|3
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|-
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|230 Вт
|230 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1-2.5 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.9 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|24 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1199
Geekbench 5 (многоядерный)
6703
Cinebench R20 (одноядерный)
614
Cinebench R20 (многоядерный)
Predator Triton 500 SE +159%
5554
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|105 Вт
|100 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1305 МГц
|1267 МГц
|Boost частота GPU
|1642 МГц
|1605 МГц
|FLOPS
|12.6 терафлопс
|12.3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
12.6 терафлопс
12.3 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|-
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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