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Acer Predator Triton 500 SE против Helios 300 (PH315-53)

74 из 100
Acer Predator Triton 500 SE
VS
67 из 100
Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
Acer Predator Triton 500 SE
Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
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Экран 2560 x 1600
Процессор Intel Core i9 11900H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Acer Predator Triton 500 SE и Helios 300 (PH315-53) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Predator Triton 500 SE
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • На 159% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5554 vs 2145 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Predator Triton 500 SE
vs
Predator Helios 300 (PH315-53)

Корпус

Вес 2.44 кг 2.5 кг
Ширина 358.1 мм 363.4 мм
Высота 261.6 мм 255 мм
Толщина 19.9 мм 22.9 мм
Площадь 937 см2 927 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.2% ~72.4%
Боковые рамки 6.8 мм 9 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 230 Вт 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1-2.5 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 24 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 100 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1305 МГц 1267 МГц
Boost частота GPU 1642 МГц 1605 МГц
FLOPS 12.6 терафлопс 12.3 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Predator Triton 500 SE +2%
12.6 терафлопс
Predator Helios 300 (PH315-53)
12.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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