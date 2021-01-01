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Acer Predator Triton 500 SE против Triton 300 SE

75 из 100
Acer Predator Triton 500 SE
VS
67 из 100
Acer Predator Triton 300 SE
Acer Predator Triton 500 SE
Acer Predator Triton 300 SE
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Процессор Intel Core i9 11900H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Acer Predator Triton 500 SE и Triton 300 SE от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Predator Triton 500 SE
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 87-119% больше FPS в играх
  • На 157% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5554 vs 2165 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • На 279% выше максимальная яркость экрана – 1250 vs 330 нит
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 189 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Predator Triton 300 SE
  • Существенно легче – весит на 740 граммов меньше (1.7 и 2.44 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (736 и 937 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Predator Triton 500 SE
vs
Predator Triton 300 SE

Корпус

Вес 2.44 кг 1.7 кг
Ширина 358.1 мм 323 мм
Высота 261.6 мм 228 мм
Толщина 19.9 мм 17.9 мм
Площадь 937 см2 736 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.2% ~73.3%
Боковые рамки 6.8 мм 6.6 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 2
Уровень шума - 62.6 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 76%
Охват DCI-P3 - 77%
Максимальная яркость
Predator Triton 500 SE +279%
1250 нит
Predator Triton 300 SE
330 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 180 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1-2.5 ГГц 3.0-3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 4.8 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel Iris Xe Graphics 96
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 0 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1305 МГц 1455 МГц
Boost частота GPU 1642 МГц 1590 МГц
FLOPS 12.6 терафлопс 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 1536
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Predator Triton 500 SE +158%
12.6 терафлопс
Predator Triton 300 SE
4.884 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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