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Apple MacBook Pro 16 (2019) против Air 15 (M2)

54 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2019)
VS
62 из 100
Apple MacBook Air 15 (M2)
Apple MacBook Pro 16 (2019)
Apple MacBook Air 15 (M2)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Apple M2
Графика
Apple M2 GPU (8-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 16 (2019) и Air 15 (M2) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 33.5 Вт*ч большей батареей (100 и 66.5 Вт*ч)
Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2)
  • Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (1.51 и 2.04 кг)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8136 vs 6907 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (809 и 880 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 16 (2019)
vs
MacBook Air 15 (M2)

Корпус

Вес 2.04 кг 1.51 кг
Размеры 357.9 x 245.9 x 16.2 мм 340.4 x 237.6 x 11.5 мм
Площадь 880 см2 809 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~83.9%
Боковые рамки 6.6 мм 5.4 мм
Цвета Серебристый, Серый Черный, Серебристый, Золотистый, Серый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет -
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров 2 -
Скорость куллера 5616 об/мин -
Уровень шума 46.1 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 226 точек на дюйм 224 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3072 x 1920 пикселей 2880 x 1864 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Да Да
Площадь экрана
MacBook Pro 16 (2019)
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
MacBook Air 15 (M2)
15.3″ (16:10 ratio) = 105.2 in2
~9% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1331:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 88.8% -
Охват DCI-P3 99.4% -
Время отклика 43 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 96 Вт 35 / 70 Вт
Длина кабеля 2 метра 2 метра
Вес зарядного устройства 359 граммов 189 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц -
Ядер 6 8 (4P + 4E)
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M2 GPU
Техпроцесс 14 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Частота GPU 1000 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1456 МГц
FLOPS 3.2 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 1280 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 80 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
MacBook Pro 16 (2019) +7%
3.2 терафлопс
MacBook Air 15 (M2)
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ ГБ
Частота 2666 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 2x128 ГБ
Возможность замены Нет Нет
NVMe Да -

Звук

Формат звука 4.2 4.2
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 82.3 дБ -
Микрофонов 3 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 4x USB 3.1 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 3
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 15.5 x 9.9 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Нет Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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