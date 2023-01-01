Apple MacBook Pro 16 (2019) против Air 15 (M2)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019)
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Комплектуется на 33.5 Вт*ч большей батареей (100 и 66.5 Вт*ч)
Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2)
- Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (1.51 и 2.04 кг)
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8136 vs 6907 баллов
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (809 и 880 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.04 кг
|1.51 кг
|Размеры
|357.9 x 245.9 x 16.2 мм
|340.4 x 237.6 x 11.5 мм
|Площадь
|880 см2
|809 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.3%
|~83.9%
|Боковые рамки
|6.6 мм
|5.4 мм
|Цвета
|Серебристый, Серый
|Черный, Серебристый, Золотистый, Серый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Пассивное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Жидкий металл
|-
|Нет
|Количество куллеров
|2
|-
|Скорость куллера
|5616 об/мин
|-
|Уровень шума
|46.1 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|226 точек на дюйм
|224 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|3072 x 1920 пикселей
|2880 x 1864 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Глянцевый (антиблик)
|Датчик освещенности
|Да
|Да
Площадь экрана
MacBook Pro 16 (2019)
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
MacBook Air 15 (M2)
15.3″ (16:10 ratio) = 105.2 in2
~9% more screen space
|Контрастность
|1331:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват Adobe RGB
|88.8%
|-
|Охват DCI-P3
|99.4%
|-
|Время отклика
|43 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|96 Вт
|35 / 70 Вт
|Длина кабеля
|2 метра
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|359 граммов
|189 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|-
|Ядер
|6
|8 (4P + 4E)
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Apple M2 GPU
|Техпроцесс
|14 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
MacBook Air 15 (M2) +67%
1824
Geekbench 5 (многоядерный)
MacBook Air 15 (M2) +62%
8537
Cinebench R23 (одноядерный)
MacBook Air 15 (M2) +34%
1504
Cinebench R23 (многоядерный)
MacBook Air 15 (M2) +18%
8136
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|50 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|5 нм
|Частота GPU
|1000 МГц
|500 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|1456 МГц
|FLOPS
|3.2 терафлопс
|3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1280
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|ГБ
|Частота
|2666 МГц
|6400 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|Custom
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|2x128 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|NVMe
|Да
|-
Звук
|Формат звука
|4.2
|4.2
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|82.3 дБ
|-
|Микрофонов
|3
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Инфракрасный датчик
|-
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|Нет
|Нет
|USB Type-C
|4x USB 3.1
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 3
|Thunderbolt 3
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|-
|Размер
|15.5 x 9.9 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Нет
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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