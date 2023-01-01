Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 9750H Intel Core i9 9880H Intel Core i9 9980HK Apple M2 Графика - AMD Radeon Pro 5300M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 8GB AMD Radeon Pro 5600M 8GB Apple M2 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Комплектуется на 33.5 Вт*ч большей батареей (100 и 66.5 Вт*ч) Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2) Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (1.51 и 2.04 кг)

Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (1.51 и 2.04 кг) Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8136 vs 6907 баллов

На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8136 vs 6907 баллов Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (809 и 880 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.04 кг 1.51 кг Размеры 357.9 x 245.9 x 16.2 мм 340.4 x 237.6 x 11.5 мм Площадь 880 см2 809 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.3% ~83.9% Боковые рамки 6.6 мм 5.4 мм Цвета Серебристый, Серый Черный, Серебристый, Золотистый, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Жидкий металл - Нет Количество куллеров 2 - Скорость куллера 5616 об/мин - Уровень шума 46.1 дБ -

Дисплей 3072 x 1920 2880 x 1864 Диагональ 16 дюймов 15.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 226 точек на дюйм 224 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 2880 x 1864 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Да Да Площадь экрана MacBook Pro 16 (2019) 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 MacBook Air 15 (M2) 15.3″ (16:10 ratio) = 105.2 in2 ~ 9% more screen space Тесты экрана Контрастность 1331:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 88.8% - Охват DCI-P3 99.4% - Время отклика 43 мс - Максимальная яркость MacBook Pro 16 (2019) 500 нит MacBook Air 15 (M2) 500 нит

Батарея Ёмкость 100 Вт*ч 66.5 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 96 Вт 35 / 70 Вт Длина кабеля 2 метра 2 метра Вес зарядного устройства 359 граммов 189 граммов

Видеокарта Модель GPU AMD Radeon Pro 5300M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 4GB AMD Radeon Pro 5500M 8GB AMD Radeon Pro 5600M 8GB Apple M2 GPU (8-core) TGP 50 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 5 нм Частота GPU 1000 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1250 МГц 1456 МГц FLOPS 3.2 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 1280 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU MacBook Pro 16 (2019) +7% 3.2 терафлопс MacBook Air 15 (M2) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x8 ГБ ГБ Частота 2666 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина Custom Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 2x128 ГБ Возможность замены Нет Нет NVMe Да -

Звук Формат звука 4.2 4.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 82.3 дБ - Микрофонов 3 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик - Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 4x USB 3.1 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 15.5 x 9.9 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Нет Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.