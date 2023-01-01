ASUS Vivobook 14 (M1405)
- Дата выхода: Февраль 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~80.7%
- Размеры: 317.1 x 222 x 19.9 мм
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Обзор
Производительность системы
54
Производительность в играх
29
Экран
39
Автономность
59
Коммуникации
49
Корпус и дизайн
80
Оценка NanoReview
47
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики ASUS Vivobook 14 (M1405)
Корпус
|Вес
|1.6 кг
|Размеры
|317.1 x 222 x 19.9 мм
|Площадь
|704 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.7%
|Боковые рамки
|7.8 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Материал
|Пластик
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Мощность зарядки
|45 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Техпроцесс
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1442
Geekbench 5 (многоядерный)
6473
Cinebench R23 (одноядерный)
1407
Cinebench R23 (многоядерный)
9102
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|6 нм
|Частота GPU
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|FLOPS
|0.54 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|128
|Блоки текстурирования (TMUs)
|8
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|4
Производительность GPU
0.54 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да