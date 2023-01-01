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ASUS Vivobook 16 (M1605)

ASUS Vivobook 16 (M1605)
  • Дата выхода: Май 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.9%
  • Размеры: 358.7 x 249.5 x 19.9 мм
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Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Vivobook 16 (M1605) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
52
Производительность в играх
32
Экран
35
Автономность
59
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
75
Оценка NanoReview
48

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики ASUS Vivobook 16 (M1605)

Корпус

Вес 1.88 кг
Размеры 358.7 x 249.5 x 19.9 мм
Площадь 895 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.9%
Боковые рамки 7 мм
Цвета Черный, Серебристый
Материал Пластик
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 42 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Технология синхронизации FreeSync
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Датчик освещенности Нет
Тесты экрана
Контрастность 1829:1
Цветовой охват sRGB 67.5%
Охват Adobe RGB 50.4%
Охват DCI-P3 50.1%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:20 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 45 Вт
Вес зарядного устройства 150 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.3 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1415
Geekbench 5 (многоядерный)
5911
Cinebench R23 (одноядерный)
1356
Cinebench R23 (многоядерный)
8121
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 448
Блоки текстурирования (TMUs) 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 7
Производительность GPU
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 78 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да
Инфракрасный датчик Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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