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ASUS Vivobook 16 (M1605) против Acer Aspire 5 (A515-58)

48 из 100
ASUS Vivobook 16 (M1605)
VS
51 из 100
Acer Aspire 5 (A515-58)
ASUS Vivobook 16 (M1605)
Acer Aspire 5 (A515-58)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS Vivobook 16 (M1605) и Acer Aspire 5 (A515-58) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS Vivobook 16 (M1605)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8121 vs 7489 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-58)
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (50 и 42 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook 16 (M1605)
vs
Aspire 5 (A515-58)

Корпус

Вес 1.88 кг 1.8 кг
Размеры 358.7 x 249.5 x 19.9 мм 362.9 x 237.5 x 17.9 мм
Площадь 895 см2 862 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.9% ~77.9%
Боковые рамки 7 мм 8.8 мм
Цвета Черный, Серебристый Серый
Материал Пластик Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 42 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации FreeSync No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность 1829:1 -
Цветовой охват sRGB 67.5% -
Охват Adobe RGB 50.4% -
Охват DCI-P3 50.1% -
Максимальная яркость
Vivobook 16 (M1605) +20%
300 нит
Aspire 5 (A515-58)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:20 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 150 граммов 264 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.3 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 6 10 (2P + 8E)
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon Vega 7 Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR5
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 448 640
Блоки текстурирования (TMUs) 28 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 7 20
Производительность GPU
Vivobook 16 (M1605)
1.108 терафлопс
Aspire 5 (A515-58) +27%
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 78 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка - Да
Длина хода клавиш 1.4 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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