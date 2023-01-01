Asus Vivobook 16X (M1603) против ASUS Vivobook 16 (M1605)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus Vivobook 16X (M1603)
- Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (70 и 42 Вт*ч)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9576 vs 8121 баллов
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.8 кг
|1.88 кг
|Размеры
|358.4 x 247.7 x 19.9 мм
|358.7 x 249.5 x 19.9 мм
|Площадь
|888 см2
|895 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.6%
|~82.9%
|Боковые рамки
|6.9 мм
|7 мм
|Цвета
|Серебристый, Серый
|Черный, Серебристый
|Материал
|-
|Пластик
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|-
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|-
|42 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|FreeSync
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
|Контрастность
|-
|1829:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|67.5%
|Охват Adobe RGB
|-
|50.4%
|Охват DCI-P3
|-
|50.1%
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:20 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Справа
|Мощность зарядки
|90 Вт
|45 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|150 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.3 ГГц
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|AMD Radeon Vega 7
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1400
1415
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivobook 16X (M1603) +10%
6478
5911
Cinebench R23 (одноядерный)
1358
1356
Cinebench R23 (многоядерный)
Vivobook 16X (M1603) +18%
9576
8121
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10-45 Вт
|10-45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|1600 МГц
|FLOPS
|1.108 терафлопс
|1.108 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|448
|448
|Блоки текстурирования (TMUs)
|28
|28
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|7
|7
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|78 дБ
|Микрофонов
|-
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|-
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|1.4 мм
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1