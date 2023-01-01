Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 1920 x 1200 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook 16X (M1603) Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (70 и 42 Вт*ч)

Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (70 и 42 Вт*ч) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9576 vs 8121 баллов

На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9576 vs 8121 баллов Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.8 кг 1.88 кг Размеры 358.4 x 247.7 x 19.9 мм 358.7 x 249.5 x 19.9 мм Площадь 888 см2 895 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.6% ~82.9% Боковые рамки 6.9 мм 7 мм Цвета Серебристый, Серый Черный, Серебристый Материал - Пластик Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 42 дБ

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 1920 x 1200 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No FreeSync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность - 1829:1 Цветовой охват sRGB - 67.5% Охват Adobe RGB - 50.4% Охват DCI-P3 - 50.1% Максимальная яркость Vivobook 16X (M1603) 300 нит Vivobook 16 (M1605) 300 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 42 Вт*ч Время полной зарядки - 2:20 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 90 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства - 150 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 7 TGP 10-45 Вт 10-45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1600 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 448 448 Блоки текстурирования (TMUs) 28 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 7 Производительность GPU Vivobook 16X (M1603) 1.108 терафлопс Vivobook 16 (M1605) 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 78 дБ Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да - Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.