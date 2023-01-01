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Asus Vivobook 16X (M1603) против ASUS Vivobook 16 (M1605)

48 из 100
Asus Vivobook 16X (M1603)
VS
48 из 100
ASUS Vivobook 16 (M1605)
Asus Vivobook 16X (M1603)
ASUS Vivobook 16 (M1605)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
1920 x 1200
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Vivobook 16X (M1603) и ASUS Vivobook 16 (M1605) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Vivobook 16X (M1603)
  • Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (70 и 42 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9576 vs 8121 баллов
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook 16X (M1603)
vs
Vivobook 16 (M1605)

Корпус

Вес 1.8 кг 1.88 кг
Размеры 358.4 x 247.7 x 19.9 мм 358.7 x 249.5 x 19.9 мм
Площадь 888 см2 895 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.6% ~82.9%
Боковые рамки 6.9 мм 7 мм
Цвета Серебристый, Серый Черный, Серебристый
Материал - Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 42 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No FreeSync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность - 1829:1
Цветовой охват sRGB - 67.5%
Охват Adobe RGB - 50.4%
Охват DCI-P3 - 50.1%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:20 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 90 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства - 150 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.3 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 AMD Radeon Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1600 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 448 448
Блоки текстурирования (TMUs) 28 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 7 7
Производительность GPU
Vivobook 16X (M1603)
1.108 терафлопс
Vivobook 16 (M1605)
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 78 дБ
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да -
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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